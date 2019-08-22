Нескучная музыка. Плейлист программного директора Радио JAZZ Михаила Иконникова

Казалось бы, странно рекомендовать музыку для автомобиля не водя машину, но так уж сложилась моя жизнь — в своё время не научился, а потом всё было недосуг. Тем не менее, понятно, что в машинах я оказываюсь часто. Иногда с друзьями, иногда в такси. Последний вариант нам ни к чему, так как обычно там звучит радио, а вот садясь в машину к друзьям, можно поэкспериментировать с плейлистом. На мой взгляд, музыка в дороге не должна быть сложной, скучной и монотонной. Именно такую я и попытался подобрать. Получилось или нет, судить вам.

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Текст Михаил Иконников