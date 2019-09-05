О всеобщей любви к кроссоверам

Вы не хотите купить Apple Watch? Как, они у вас уже есть? А как насчёт многофункционального инструмента с кучей насадок для дома, гаража и дачи? Тоже имеется? Тогда, должно быть, и Smart TV давно стоит в вашей гостиной, а мультиварка то и дело сваливается с узкого кухонного подоконника… Выходит, нечего желать! Хотя, одну минуту, вы наверняка мечтаете о кроссовере? Ведь сегодня все хотят кроссовер. Что-нибудь вроде Mercedes-Benz GLE, BMW X5 или, на худой конец, Audi Q7. Я вас понимаю, они такие красавцы! Они смотрятся как большие внедорожники. И на ощупь — как большие внедорожники. И стоят уж точно как самые настоящие большие внедорожники. Хотя если вы попытаетесь съехать на них с асфальта, то уповать придётся только на лежащую в багажнике лопату и пару резиновых сапог на обратную дорогу, в которую вы непременно отправитесь, когда убедитесь, что лопата не помогла… Так вот, я вам расскажу, почему все так хотят кроссовер. Потому что эти автомобили отлично выглядят! Уж точно лучше, чем унылые седаны и обрубленные хэтчбеки, не говоря уже о навевающих скуку вэнах. Хотя по большому счёту кроссоверы — это обычные универсалы с некоторыми чертами внедорожников. И, казалось бы, это хорошо, ведь мы живём как раз там, где лишние сантиметры под бампером не помешают, но люди покупают эти машины, вовсе не для того чтобы прыгать по ухабам и месить грязь. По большому счёту их даже не заботят клиренс, полный привод, блокировки дифференциалов и просторный багажник. Кроссоверы покупают, во‑первых, потому что, как я уже сказал, они выглядят круче остальных машин. А во‑вторых, многие думают, и, надо сказать, небезосновательно, что если автомобиль сконструирован с расчётом на выживание в лесах Амазонки, в морозной Сибири и обжигающей Африке, то он лучше защитит их при аварии где-нибудь под Казанью. А ещё люди уверены, что кроссоверы крепкие не только снаружи, но и внутри, что их огромный багажник рассчитан на перевозку сена и овец, а мыть его можно прямо из шланга… Спешу вас разочаровать — всё, за исключением внешнего вида, не так уж радужно. Выглядят многие кроссоверы и впрямь потрясно. А значит, сосед будет думать, что твоя жизнь лучше, чем его, ты удачлив, твоя зарплата выше, жена красивее, а дети послушнее. Но ведь это всего лишь пыль. В действительности кроссоверы не могут и половины того, что обещают. Недавно я прочёл в одном авторитетном автожурнале, что BMW X5 управляется так же хорошо, как легковушка. Что ж, я ездил на «Икс пятом» и могу сказать, что он действительно неплох для такой высоты, но и вполовину не так хорошо рулится, как универсал пятой серии, который вдобавок ещё и комфортнее. И всё лишь потому что не так высоко вознёсся над землей… Тут, наверное, нужно кое-что объяснить. Чем ниже автомобиль, тем ниже у него центр тяжести, а значит, поворачивать ему легче и он может делать это на скорости, не боясь опрокидывания. Чтобы заставить тяжёлую высокую машину входить в повороты хотя бы приблизительно так же, инженеры делают пружины жёстче, что в результате сказывается на плавности хода.

Но зачем кроссоверам находиться так высоко над землёй? Может быть, для того чтобы ездить по просёлку? Ведь вы часто ездите по просёлку. Раз в год или реже? Те, у кого дачи, хихикают в сторонке, думая, что уж им-то кроссовер точно нужен, ведь они каждую неделю уныло ползут за город с полным багажником ерунды. Но неужели туда не проберётся обычная легковушка? И согласны ли вы при покупке доплатить за приподнятую машину, возможно, даже с шильдиком «4х4» на багажнике, а потом переплачивать каждый раз на заправках, мириться с постоянной болтанкой в поворотах или ударами на неровном асфальте, и всё ради пары удачных выездов на природу? Ведь речь не идёт о настоящем бездорожье, потому что туда на кроссоверах с моментально перегреваемыми муфтами лучше не соваться. Там вам понадобится полноценный внедорожник предпочтительно с неразрезными мостами, рамой, постоянным полным приводом и блокировками. И, честно говоря, я был бы не против кроссоверов, будь они и впрямь крепкими. Но правда в том, что все они собираются на базе обычных универсалов, рассчитанных на асфальт и по сути не крепче держателя для туалетной бумаги. Так что, если случится наводнение, выпадет полтора метра снега и вообще приблизится конец света, ваш так называемый внедорожник тут же встанет. Я говорю это, потому что, когда беру на тест очередной кроссовер, мне редко удаётся съехать на нём с асфальта для фотосессии на природе. Лес рядом с домом я смог преодолеть только на УАЗе и Land Rover Defender, то есть на машинах, которые создавались специально для бездорожья. Правда, на асфальте они никуда не годятся. Собственно, так же, как кроссоверы не годятся для бездорожья.

Взгляните на Honda CR-V, у которой выхлопная труба почти лежит на земле. А Infiniti QX50? Он пробьёт картер двигателя, если на дороге окажется скомканный фантик. Kia Sportage может не веселиться, ведь он не сможет тронуться с места, если увидит на пути что-то серьёзнее весенней лужи. Производители знают, что никто и не собирается съезжать на их машинах с асфальта, поэтому твердят про какой-то интеллектуальный полный привод и прочую лабуду. Они понимают, что незачем париться, готовя автомобили для бездорожья, а вы, я полагаю, отдавая немалые деньги, в свою очередь понимаете, что не будете забираться в дебри или съезжать на них дальше обочины. Хотя вам нравится думать, что вы могли бы это сделать…







Давайте на чистоту. Когда вы скачите по бездорожью на большом полноприводном монстре, то, застряв, начинаете дёргать все рычаги и нажимать все кнопки, которые ещё не нажаты, пока машина, наконец, не тронется с места. Когда вы в кроссовере, вы не можете ни на что нажать или дёрнуть, потому что единственная кнопка, которая хоть как-то связана с внедорожниками — контроль тяги при спуске, придуманный когда-то в Land Rover и предназначенный, как правильно было сказано в рекламном ролике Opel Mokka, для спуска с многоярусной парковки в центре города. Умей эти машины говорить, они бы признались, что просто сидят на стероидах, любят борцовские майки и способны только на то, чтобы завлекать девчонок, стоя у барной стойки с голым торсом и нарисованными фломастером кубиками на животе. Художественный вымысел, не более того.

Всё это приводит нас к главной и единственной причине популярности кроссоверов. Мы ходим в фитнес-центры и качалки, не для того чтобы драться и спасать мир, как Брюс Уиллис, а чтобы нравиться девушкам, транслируя через свой образ, что способны на многое. Так вот, кроссоверы и являются тем промежуточным звеном между нормальными городскими хэтчбеками и устрашающими полноприводными монстрами. Они, как бы странно это ни звучало, неплохо справляются и в городе, и в деревне, и на асфальте, и на размытой грунтовке. А в теории даже с самыми суровыми ситуациями в непроходимых джунглях… В общем, если хотите, купите себе кроссовер, отговаривать я вас не собираюсь, но учтите, что вы будете постоянно переплачивать, фактически ничего не приобретая. И если не хотите, чтобы он начал сыпаться, не мните себя джипером, ведь по факту его создавали для бордюров и газонов возле дома.

Текст Александр Долгих

Иллюстрация Соня Коршенбойм