Aurus. Машина апокалипсиса

Я готовил к публикации интервью со специалистом, участвовавшим в работе над лимузином Aurus, но ставить фамилию сотрудника под материалом пиарщик НАМИ наотрез отказался. Создатели машины смертельно боятся журналистов. Однако никто не мешает мне пересказать наш разговор, тем более что он оказался довольно интересным

Все мы не раз читали, что авторы отечественного лимузина якобы украли дизайн у «Роллс-Ройса», мотор — у танка, а деньги — у государства. Но на деле всё, конечно, куда сложнее. Начнём с внешнего вида. Кристиан фон Кёнигсегг, создатель скандинавского бренда гиперкаров Koenigsegg, увидев Aurus на выставке, сказал, что именно такой русскую машину и представлял. И, надо сказать, в этом он абсолютно прав, ведь облик автомобиля формировали непосредственно потенциальные российские покупатели. В самом начале проекта в Москве собрали владельцев люксовых марок, показали им пять разных по стилю скетчей, и в конечном счёте победил консервативный облик с отсылкой к советской истории в виде ЗИСа. Авангардные и футуристичные варианты, которые так понравились журналистам, увы, не прошли. После был сделан полноразмерный макет, и для его оценки пригласили вообще всех, кого удалось найти. Это было трёхдневное мероприятие. Поставили шатер недалеко от Кутузовского проспекта и с каждым потенциальным покупателем беседовали отдельно — час на человека. Всего участвовало шестьдесят отечественных владельцев Rolls-Royce и Bentley. Они помогли скорректировать экстерьер и подсказали, какие именно опции нужны. В итоге седан получил ярко выраженную плечевую линию, стал стремительнее и агрессивнее… В общем, клиенты добавили эмоций. При этом были довольно интересные комментарии к интерьеру. Например, владельцы посоветовали отказаться от каменного шпона в отделке. Дизайнеры считали, что это будет суперинтересно, но аудитория их не поддержала: и без того в холодной стране живем, а тут ещё камень!

Как известно, британские седаны люкс славятся диким неудобством имеющихся интерфейсов. Но в отличие от них у разработчиков Aurus не было необходимости держаться корней, и с самого начала они всё подчинили требованиям эргономики. Среди прочего придумали независимое управление для мультимедийной системы на заднем ряду — каждый пассажир получил свой персональный джойстик в подлокотнике двери. Просто и банально? Да, но никто из конкурентов этого не делает. Кроме того, потенциальные клиенты Aurus просили изолировать водителя от пассажира, но интеграция перегородки оказалась неожиданно сложной процедурой. Сейчас над этой опцией ведётся работа, причём параллельно анализируются и нестандартные решения. Например, в некоторых иностранных компаниях проходят испытания системы точечного шумоподавления, при использовании которых водитель не слышит говорящих сзади благодаря звуку в противофазе. Но это перспектива…





И вот товар готов. Как заставить людей его покупать? Неужели авторы российского проекта надеются подвинуть на рынке Rolls-Royce и Bentley? Так вот, как рассказал мне сотрудник НАМИ, чью фамилию нельзя называть, это вовсе не обязательно. В люксе нет ни конкуренции, ни альтернатив. Если мы берём обычный автомобиль гольф-класса, то владельцу необходимо сделать выбор, потому что ему нужна всего одна машина. В гаражах клиентов высшего сегмента множество автомобилей, и они используют их по настроению, ну или в каких-то определённых случаях. Тот же Bentley заточен под спорт, Rolls-Royce — воплощение британской чопорности. А это что? Aurus? Русский премиальный лимузин? Надо попробовать! Неужели всё так просто? Не совсем. Чтобы заинтересовать клиента, товар должен иметь чётко выраженную национальность, иначе его не воспримут. Подделки под некий усреднённый люкс не пройдут. На этом рынке нужны только оригинальные разработки. И неважно, удобны они или нет, соответствуют образу жизни клиентов или нет. Главное — колорит! Половина продаж Lamborghini приходится на США, но разрабатываются эти машины с учётом итальянского, а не американского характера. И управляемость, рассчитанная на серпантины и скоростные «шпильки», не нужна в Америке, где дороги по большей части прямые. Однако американцам по душе спорткар, скроенный по лекалам Апеннинского полуострова, поэтому и чисто российский продукт вполне может быть принят за рубежом. При этом Россия — страна суровая! Холод, грязь, бездорожье… И наш люкс — это машина апокалипсиса: высокий дорожный просвет, полный привод, мощная грязезащита, выносливая подвеска и готовность к работе в условиях экстремального холода. Кстати, в подвеске заложен максимальный предел прочности — прохватить по пересечёнке можно без каких-либо последствий. При этом дверь Aurus полностью закрывает порог от грязи, чтобы не пачкать одежду. То есть при необходимости автомобиль готов к повседневной езде в Сибири, где никто всерьёз не рассматривает покупку Rolls-Royce Ghost. Конечно, нельзя забывать и о ещё одном козыре в рукаве авторов проекта — восьмицилиндровом 4.4‑литровом битурбо, разработанном в сотрудничестве с Porsche. К тому же, автомобиль используется российским президентом, что должно мотивировать клиентов с точки зрения эмоционального потребления. Хотя, надо признать, и угрозу провала столь амбициозного проекта никто не отменял. Она вполне реальна. Экономисты хором кричат, что мир катится в ад. Доллару, а заодно и рублю, скоро придёт конец. Фондовому рынку тоже. А значит, богатые будут ездить на велосипедах…

Производственный потенциал Aurus пока весьма скромен — 150 штук в год. Хотя и весь отечественный сегмент люкс — около 400 машин. Поэтому для проекта сейчас важен не столько внутренний, сколько внешний рынок. В первую очередь Европа. Старый свет обладает магическими свойствами: стоит продать пару сотен машин, как маркой начинают интересоваться в Юго-Восточной Азии и на Ближнем востоке, а там совсем другие объёмы. Кроме того, сейчас полным ходом идёт работа над внедорожником «Комендант». Уже были первые фокус-группы. Представленный вариант показался потенциальным клиентам слишком маленьким — всего пять метров в длину. В принципе это стандартный размер, но после появления Rolls-Royce Culinan все говорят про пять с половиной…

Текст Дмитрий Леонтьев

Иллюстрация Соня Коршенбойм