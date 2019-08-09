Северный путь. Заметки путешественника

Маршрут

Рускеала

Москва — Кириллов — Медвежьегорск — Терский берег Белого моря — Мурманск — Териберка — Чупа – Петрозаводск — Рускеала — Выборг — Великий Новгород

Протяженность маршрута

5 200 км

Транспорт

Hummer Н2, Hummer Н3

Итак, мы добрались до Рускеалы. Гостиница «Царь горы» находилась на одноимённой базе отдыха и скорее напоминала хостел для туристов, чем отель с номерами люкс. Мы остановились у административного корпуса и вышли на площадку, засыпанную крупным щебнем. Я сразу заметил маленький прудик с утками, и моё сердце остановилось. В ту же секунду Зверобой и Захар рванули к воде. Всё, подумал я, сейчас будет дневной вариант Варфоломеевской ночи: собаки прыгнут в озеро и сожрут уток, которые в агонии огласят окрестности громким прощальным кряканьем, постояльцы будут в шоке, дети станут плакать, а бабушки креститься. Моя спина моментально вспотела, но собаки, по непонятным причинам, не проявив интереса к водоплавающим, убежали по своим делам. В этот момент сын Иван, увидев под ногами любимые камни, собрал их в ладошки и принялся бросать в пруд — утки не шелохнулись, не обращая никакого внимания на опасную бомбардировку. И только тогда я наконец заметил, что они резиновые. Не знаю, как вы, но я такую инсталляцию видел впервые. Присмотревшись повнимательнее, я понял смысл балагана — вода в пруду переливалась чёрной рябью и отдавала жутким запахом. Кто станет плавать в ней по доброй воле? Никто!

В общем, начало было положено. Находясь под его впечатлением, я пошёл регистрироваться. Номер находился на первом этаже и имел отдельный вход с улицы. Его окна смотрели на невысокий забор и крутой холм, доверху заросший кустарником. Ни столовой, ни ресторана в гостинице не было, и это ужасно расстроило. Администратор Людмила посоветовала пообедать в кафе «Точка на карте», в 20 километрах в сторону от Сортавалы. Мы видели его по пути, и выглядело оно стильно и многообещающе, правда, не слишком вписывалось в окружающую действительность — здание из стекла и стали у разбитой трассы смотрелось неуместно. Оставив «Штирлица» на стоянке у входа, мы поднялись в зал и взяли обед на троих. Надо сказать, что форма совершенно не соответствовала содержанию — еда была невкусной, приготовленной без души, возможно, даже не сегодня и уж точно не по старым карельским рецептам. Мы сидели на балконе, осматривали аккуратно стриженный газон, делились впечатлениями от поездки, и умиротворяющий покой места отчасти скрашивал вкус отвратительного борща.

Мраморный каньон в горном парке Рускеала

К приключениям готовы!

Теперь, когда у нас появились силы, настал час осмотреть достопримечательности Рускеалы. И начали мы с не самого популярного. Перед обедом я спросил у Людмилы, что она посоветует посмотреть. «Можно съездить на место съёмок фильма «А зори здесь тихие…» или на Мраморный каньон». Потом, взглянув на нашу машину, добавила: «А может, вы хотите смотаться на заброшенный Мраморный карьер? Там ни единой души, и подъехать можно к самой воде». Нужный поворот мы заметили издалека, спускаясь по затяжному склону, когда из-за густого кустарника возникли высокие стены каньона и бирюзовая гладь озера. На берегу стоял столик, сделанный из деревянного щита и пары небольших чушек, а рядом, на плоском камне, закопчённый чайник. У самой воды лежал букет нивяника — гигантских белых ромашек. Видимо, местные любят здесь отдыхать, но сегодня нас встретили только чайки, чьи крики бесконечным эхом отражались от чаши карьера — казалось, в небе парит целая стая. Сложив ладони рупором, я проорал: «Есть кто живо‑о‑о‑ой?!» И по камням покатилось: «Вой, вой, вой!» Крикнул и почувствовал себя идиотом. Взрослый человек, с бородой, и такое ребячество! Эхо прокатилось волной и отразилось рикошетом. Мраморные скалы отвесной стеной уходили в воду на неведомую глубину. Я достал из багажника фотоаппарат и полез на пригорок, тропинка шла по самому краю, каменная крошка брызгами летела вниз от любого неосторожного движения. Зверь и Захар прыгали с камня на камень, словно горные бараны, и, казалось, они вот-вот упадут. Но собаки и не собирались падать, вместо этого они нашли в кустах какую-то тухлятину, и теперь от них пахло, как от шведской селёдки сюрстремминг. Мика ругалась, а они улыбались — наверное шипперке единственная порода, у которой такая выразительная мимика. Пришлось привязать их к дереву, иначе они непременно продолжили бы свой дурно пахнущий пир. С этим решением они, понятно, были категорически не согласны… На прощанье эхо откликнулось рёвом мотора и стихло теперь уже навсегда.

«Прыжок над каньоном» — скоростной спуск

по наклонно натянутому тросу

Гостинично-ресторанный комплекс «Точка на карте»

ГОРНЫЙ ПАРК «РУСКЕАЛА»

Оставив машину у гостиницы, мы пешком отправились в горный парк «Рускеала». На полтора километра наших сил должно было хватить. Но уже через 300 метров сын отказался идти своими ногами и беспардонно взобрался ко мне на шею. А так как помимо него, я нёс тяжёлый рюкзак с фототехникой, когда мы добрались до места, я совершенно обессилел. Горный парк — главное туристическое место северной Карелии. Множество ремесленных и сувенирных лавок располагаются прямо на площадке у въезда. Слева за ними большая автомобильная стоянка, дайвинг-центр и касса. Территория отлично обустроена: дорожки огорожены, смотровые площадки с интересными видами через каждые 30 метров, причал для лодок, пирс для погружения на дно каньона, скоростной спуск троллей — словом, развлечения на любой вкус. Но больше всего нам повезло с погодой — прекрасный день и тёплое солнце, в лучах которого вода в карьере светилась ярким лазурным цветом. Говорят, её прозрачность достигает 18 метров, а глубина — больше 30. И снова Зверь и Захар оказались в центр внимания. Посетители, которые хоть немного разбирались в кинологии, с удивлением спрашивали: «Как, вы говорите, называется эта порода? Шипперке? Самая маленькая бельгийская овчарка из первой группы? Никогда о них не слышали…»

В самой отдалённой и самой высокой точке скалистой гряды находится удивительный аттракцион «Прыжок над каньоном» — скоростной спуск по наклонно натянутой верёвке. Каждые пять минут мимо нас с воплями проносились храбрецы, а где-то у лодочной станции их ловил специально обученный человек. Перед возвращением на базу хотелось подкрепиться, и весьма кстати на глаза нам попалась забегаловка с отечественным фастфудом. Роллы, кофе, картошка по-деревенски — вот и весь ужин. В общем, всё то, что презираешь дома, с удовольствием ешь в отпуске. К моменту когда мы добрались до гостиницы, сын уже клевал носом. Я же маялся от бессонницы. За стеной нашего номера находилась сауна, а стены были настолько тонкие, что временами казалось будто кто-то поддаёт парку и хлещет себя веником прямо в нашем туалете. Пришлось взять ноутбук и погрузиться в обработку фотографий, которые я наснимал за день.

СОРТАВАЛА

Утром мы проснулись под звуки стучащего по подоконнику дождя, простились с администратором Людмилой, позавтракали во вчерашнем кафе и взяли курс на Сортавалу — город с уникальной историей и архитектурой, принадлежавший в разное время трём разным государствам и три раза переживший полную смену населения. Его название произносится с ударением на первый слог и не склоняется. Несмотря на многообразие архитектурных стилей (западноевропейский модерн, классицизм, функционализм, конструктивизм), в пасмурную погоду город с плохими дорогами, большими лужами и обилием рекламы выглядит мрачно. Мы долго искали газовую заправку, но навигатор вёл какими-то странными путями, и в итоге мы оказались в автобусном парке. Никакой АГЗС не наблюдалось. Я окликнул парня в рабочем комбинезоне, покрытом масляными пятнами, и спросил, где найти газ. Он ответил, что за углом стоит цистерна, из которой можно заправиться. Действительно, напротив ворот автосервиса среди кучи металлолома стояла белая бочка с надписью «Газ. Огнеопасно!». Я подъехал поближе и присоединил шланг от колонки к заправочному устройству. Из серой будки вышел крепкий мужичок лет пятидесяти. Камуфлированная куртка и штаны делали его похожим на солдата, который получил приказ полностью слиться с окружающим ландшафтом:

— Много, наверное, жрёт? Тебе до полного?

Я кивнул, и он по пояс занырнул в большое окошко, чтобы запустить процесс заправки.







— Здесь все на газу ездят. Я на свою тоже на прошлой неделе ГБО воткнул, — он показал рукой на чёрный Toyota Land Cruiser 100, припаркованный напротив автосервиса.

Потом развернулся ко мне и продолжил:

— Приезжает тут к нам один, Дима зовут, год назад махнул свой дизельный «Паджеро» на Hummer, как у тебя, только чёрный. Один единственный был в городе. А потом Hummer этот на катер поменял, а катер — на Lexus. Вот неспокойная душа! Ездил бы да ездил…

Не успел он закончить, как на территорию заправки неспешно вкатился старенький Lexus LX 470.

— Вспомни чёрта, он и появится!

Из тонированного внедорожника вывалился грузный дядька в солнцезащитных очках (напомню, на улице лил дождь). Сразу было видно, Дима — местная звезда. Он поздоровался с заправщиком и небрежно махнул в сторону «Штирлица»:

— Твой? У меня тоже был Hummer.

— Да, я знаю, мне ваш приятель уже рассказал.

Кинув недовольный взгляд на заправщика (мол, кто это тут обо мне рассказывает), он продолжил:

— У меня стояли большие красивые колёса. Хромовые. У тебя какие?

— 37 дюймов. А у вас сколько было?

— Не знаю, но точно больше твоих.

Он обошёл вокруг машины.

— И выглядел он у меня свежее. Твой какого года?

— 2005‑го.

Он придвинулся к двери и заглянул в салон. Потом бесцеремонно ухватился за ручку и открыл дверь.

— Чё там у тебя в салоне?

В это время Мика с Иваном сидели сзади и смотрели мультфильм на потолочном мониторе, а собаки лежали на водительском месте, полностью сливаясь с чёрной кожей сиденья. Как только Дима открыл дверь и попытался засунуть голову в салон, они со страшным рыком бросились на него. Он чудом успел отпрянуть, а острые зубы клацнули в миллиметре от его носа. Резко захлопнув дверь, он попятился, держась за сердце, пока не упёрся спиной в будку. Собаки выли и жаждали расправы над наглецом, посмевшим вломиться в семейное гнездо. Губы Димы тряслись, лицо побледнело, казалось, через мгновение он упадёт в обморок.

— Ни хрена себе у тебя сигнализация, — прошептал он.

Заправщик и очередь умирали от смеха. Рассчитавшись за газ, мы продолжили путь.

ВЫБОРГ

Невероятная красота и невыносимая разруха. Странно, но в прошлом году город показался нам совсем другим. Стоит ли сюда приезжать? Думаю, да. Во‑первых, музей-заповедник «Парк Монрепо» без нас заскучает, да и на стены замка непременно нужно забраться. Закончив свой моцион и немного развеявшись, мы вернулись в номер и легли спать. Всё-таки проезжать в день по 500 км, ночевать каждый раз в новых местах — сильно выматывает. Наш маршрут приспособлен под сына, который может выдержать не больше 7–9 часов дороги. Не хочется мучить ребёнка, поэтому неизбежно возникают такие короткие остановки. Прошли те времена, когда мы могли проехать 1400 км до Архангельска за один день. Так что нужно расслабиться и разнообразить поездку новыми местами и интересными промежуточными пунктами.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Великий Новгород вызывает у меня трепет! Меня восхищает его кукольный центр с образцовой церковной архитектурой и небольшим кольцом кремля из красного камня. Третий год подряд мы приезжаем сюда летом, и, казалось бы, совершенно разные маршруты так или иначе пересекаются здесь. Мы остановились в маленьком отеле в центре Великого Новгорода на месте древнего Немецкого двора на Дворцовой улице. Двухэтажный купеческий дом полностью сохранил аутентичность как снаружи, так и внутри. Кстати, на первом этаже располагается небольшая харчевня на четыре столика с вкуснейшей кухней. В парке через дорогу проходил Фестиваль Средневековья с песнями, танцами, сражениями на мечах и ремесленными палатками. Казалось, будто мы попали в Новгородскую Русь, и вот-вот из-за угла покажутся бояре, спешащие на вече. Мы шли к стенам кремля, музыка из парка становилась всё тише. Иван, одетый в костюм динозавра, устрашал прохожих грозным рыком. Мика отпустила собак, и они, почуяв волю, носились как угорелые по берегу реки Волхов. Вдоль красных стен кремля мы брели к Сенной площади, к точке, где каждый год я делаю фото. Зашли в кремль. Владимирская церковь, Софийский собор, звонница — как же здесь красиво! Около памятника «Тысячелетие Руси» стояла толпа туристов, возглавляемая неумолкающим гидом:

— …группа из двух фигур — ангела с крестом в руке, как олицетворение Православия, и коленопреклонённой женщины, как олицетворение России, — венчает эту замечательную композицию!

Иван, проследив глазами за рукой гида, коротко резюмировал:

— Птеродактиль!

Ох уж эти динозавры. Нагулявшиеся, промокшие, но счастливые, мы вернулись в уютную гостиницу. Администратор, услышав, что мы собираемся уезжать в пять утра, пообещала подготовить вазу с круассанами и согреть чайник. Вот это сервис!

И снова дорога. Сегодня мы замкнём круг маршрута. Наша «Умеренно-Краеведческая Экспедиция» завершалась, и от этого было немного грустно. Зато как много мы смогли увидеть за эти две недели. Мы радовались дождю и прятались от пронизывающего ветра; на наших ладонях таял июльский снег, мы подымались в горы, приветствовали духов тундры и умывались водами Баренцева моря; прикоснулись к истории древних городов — Кириллова, Выборга и Великого Новгорода. Щедрое Белое море кормило нас свежей рыбой; нас удивлял полярный день и солнце, которое никогда не заходит. Богатая и красивая Карелия влюбила нас в свою необыкновенную природу. Мы многое пережили за время этого путешествия, но главное — мы всегда были вместе.

Текст и фотографии Павел Костюрин