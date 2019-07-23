На горящих углях: Простые альтернативы шашлыку

В мае традиционно открывается сезон пикников и посиделок с друзьями на природе. Свежий воздух, дым от костра и треск тлеющих углей — наконец-то и до нас добрались летние радости. Ну а какой пикник без еды? И если вы сейчас подумали об ароматном шашлыке на мангале, то я предлагаю не ограничивать себя рамками классики и проявить чуть больше фантазии.

Да, костер и мясо — это основа основ. Человек полюбил жарить мясо тысячи лет назад, но с тех пор существенно продвинулся в мастерстве, да и выбор продуктов стал богаче. Поэтому смелее выходите за рамки и составляйте разнообразное меню для следующего пикника. Тем более что интересных рецептов для приготовления на горящих углях полно.

Один из моих фаворитов — так называемый «нажористый завтрак». Очень просто, сытно, идеально для тех, кто выбирается на природу с ночёвкой. Единственное, что вам понадобится — это форма (тот же противень) для жарки на углях вместо решётки.

Что касается продуктов, то предлагаю обойти рыночные прилавки и выбрать настоящую, а не «технологичную» еду — овощи и зелень прямо с грядки, свежее фермерское мясо и яйца. Для меня, профессионала ресторанного бизнеса, качество еды всегда на первом месте. Поэтому любая готовка начинается с похода на Даниловский рынок.

ЧТО НУЖНО КУПИТЬ:

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Разогреть форму и растопить на ней сливочное масло. Обжарить ломтики бекона, добавить мелко нарезанные картофель и лук. При желании — томаты и зелень. Довести до готовности, непрерывно помешивая. В конце освободите небольшое пространство в центре формы и разбейте туда яйца. Посыпьте блюдо мелконарезанным сыром. Сырой картофель, кстати, можно заменить на запечённый на тех же углях.

Но есть и более простой вариант — лёгкая закуска из креветок с дымком.





ЧТО НУЖНО КУПИТЬ:

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Предварительно очищенные креветки подрумянить на той же форме или посадить на шпажки и обжарить с двух сторон, медленно переворачивая. Креветки, кстати, можно заранее замариновать в соевом соусе, смешанном со специями, лимоном и чесноком. Лаваш намазать творожным сыром, выложить на одну половину готовые креветки и свернуть. Всё!

Эти простые рецепты — всего лишь толчок для вашего кулинарного творчества. Смело меняйте их, экспериментируйте и не застревайте на одних только шашлыках. Любой пикник при желании можно легко превратить в большое гастрономическое удовольствие!

Текст Максим Ползиков