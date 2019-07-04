5 интересных фактов про шины BF Goodrich

ФАКТ N1

Известный всем производитель шин для любой техники назван в честь основателя Бенджамина Франклина Гудрича. В 1870 году доктор Гудрич, проживавший на тот момент в городке Акрон, Огайо, основал компанию по производству резиновых изделий. Это была не первая попытка Гудрича освоить переработку каучука: до этого он уже владел компанией Hudson Rubber Company, но та обанкротилась. Кроме того, мало кто знает, что доктор Гудрич был первым в Акроне, владевший настоящим телефоном. Диковинный аппарат ему подарил лично Александр Белл в 1877 году. Первая телефонная линия в Огайо связывала дом Гудрича и офис на заводе.

ФАКТ N2

Шины в производственной программе Гудрича появились не сразу: на момент образования BF Goodrich привычные всем пневматические покрышки ещё не были изобретены и главным изделием были промышленные и хозяйственные шланги всех мастей.

В 1888 году в Ирландии Джон Данлоп представил первые шины в привычном нам понимании, но именно Гудрич в 1906 году стал первым массовым производителем автомобильных шин в США после того, как автомобиль Winton Model K, «обутый» в покрышки Goodrich, пересек США в рамках автопробега. Это была лучшая реклама и после успешного финиша продукцию BF Goodrich захотели приобрести автолюбители по всей Америке. В 1927 году произошло другое событие, продемонстрировавшее технический потенциал компании доктора Гудрича: Чарльз Линдберг пересек Атлантику без посадки на самолете, в шасси которого были использованы шины и другие резиновые элементы производства BF Goodrich.

ФАКТ N3

Имя бренда BF Goodrich тесно связано с инновациями. В 1947 году компания показала первые в США бескамерные шины – они совершили революцию в автомобильной индустрии благодаря тому, что были мягче, легче и прочнее старомодных покрышек с камерами.

В 1954 году была запатентована технология использования смеси с добавлением синтетического каучука – это позволило сделать промышленные образцы более долговечными и устойчивыми к любым температурам. В 1961 год конструкторское бюро BF Goodrich совместно с NASA приступило к разработке элементов конструкции космических скафандров.





1965 год отмечен дебютом первой радиальной шины Lifesaver – эта конструкция на данный момент является самой распространённой в мире. Тогда же американцы показали шины, на которых можно было ехать даже после полной потери давления – в наши дни эта технология известна, как RunFlat.

В 1981 году состоялся первый запуск многоразового шаттла Columbia, на шасси которого были установлены покрышки BF Goodrich.

С 1990 года бренд BF Goodrich входит в международную группу компаний Michelin.

ФАКТ N4

Самая известная в мире универсальная внедорожная шина BF Goodrich All-terrain (или, как мы её знаем, AT), была введена в портфолио бренда в 1976 году, когда специалисты компании выяснили, что покупателям нужны шины, одинаково хорошо пригодные как для хороших дорог, так и для бездорожья. Это было связано с ростом популярности комфортных внедорожников вроде Ford Bronco и Jeep Grand Wagoneer, которые все чаще покупались не только и даже не столько ради езды по пересечённой местности, а ради просторного салона, высокой посадки за рулём и брутального имиджа.

ФАКТ N5

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