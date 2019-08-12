Солнечнозащитные очки. В свете далёких планет

Каждый водитель знает, что в солнечную погоду и ночью трудно обойтись без подходящих очков. Но не все солнцезащитные очки годятся для вождения, ведь от них требуется куда больше, чем просто стильный дизайн и базовая защита от солнца. Главное условие — абсолютная ясность зрения, а всё остальное — приятные бонусы. Мы выбрали лучшие очки для дневного и ночного времени, в которых основная функция сочетается с полезными дополнениями

1. RAY BAN HIGHSTREET AVIATOR SUNGLASSES

8550 ₽

Одна из самых узнаваемых моделей и дизайн на все времена — классические «авиаторы» от Ray Ban. Трудно представить, что этим очкам могут потребоваться какие-то улучшения, ведь у них есть и прочная металлическая оправа, и большие линзы, и тёмно-зелёное затемнение. Тем не менее в новых моделях Ray Ban слегка изменил классике. Оправу теперь делают из более лёгкого и прочного углеродного волокна, а линзы могут быть с поляризацией, градиентной штриховкой, зеркальной отделкой и большим разнообразием цветов.

2. Lumin Sol/Vector

2900 ₽

Вождение в ночное время может быть весьма изнурительным как из-за плохой видимости и постоянного ослепления встречными фарами, так и из-за головной боли, вызванной перенапряжением глаз. Поэтому правильным решением будут очки, разработанные с учётом именно этих проблем. В бюджетном варианте от Lumin предусмотрено нужное количество жёлтого оттенка, при котором, с одной стороны, мир вокруг не превращается в жёлтый кошмар, а с другой — сохраняется отличная видимость.

3. EAGLE EYES CLASSIC AVIATOR NIGHT-LITE

5000 ₽







Бренд Eagle Eyes давно использует самые передовые технологии для производства одних из лучших солнцезащитных очков, доступных на нишевых рынках. Он возник, когда учёные NASA пытались выяснить, каким образом защитить глаза астронавта, находящегося в космосе. Это классические «авиаторы» с функцией «ночного видения». Единственный их недостаток — отсутствие поляризации на линзах. Хотя и в этом случае Eagle Eyes предлагает решение: линзы имеют специальное антибликовое покрытие.

4. BLUPOND NIGHT DRIVING GLASSES

2200 ₽

BluPond — довольно молодой бренд, основанный в 2015 году. Он специализируется на очках и спортивных аксессуарах. Очки для ночного вождения — одни из лучших в линейке товаров компании. Помимо стандартной функции уменьшения бликов, они обладают фактором защиты UV400, то есть предохраняют глаза от повреждающего воздействия 99% всего ультрафиолетового излучения. Пожалуй, единственный минус — они не предназначены для ношения поверх рецептурных линз..

5. OAKLEY CONDUCTOR 6 SUNGLASSES

13000 ₽

Серия Conductor была разработана специально для автолюбителей. Линзы High Definition Optics обеспечивают повышенную чёткость, более точное позиционирование объектов (благодаря уменьшенному преломлению) и первоклассную защиту от ультрафиолетового излучения. То есть объекты на дороге станут более контрастными, с минимальными искажениями. Кроме того, глаза на 100% будут защищены от UVA-, UVB- и даже UVC-лучей и синего света до 400 нанометров

Текст Полина Ракитина