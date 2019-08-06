Geely Emgrand X7. Превращение в бабочку

Лет десять назад один умный человек сказал, что к 2020 году китайский автопром начнёт поедать конкурентов со скоростью гусеницы, превращаясь из зелёного прожорливого существа в прекрасную бабочку. Если вдуматься, за этой аллегорией скрывается глубокий смысл, и многие шаги крупных китайских компаний тому подтверждение

Начало 2000‑х было, безусловно, романтичным временем. Особенно это касалось российского автомобильного рынка. Именно в те далёкие годы к нам начали возить первые машины из Поднебесной. Помните, какими они были? Вонючие, несуразно скопированные с японских и европейских бестселлеров, с одним на всех мотором — 4G63 от Mitsubishi, к которому приделывали пятиступенчатую МКП. Эти поделки лепились наспех и из того, что нашлось на соседней свалке консервных банок. Говорить о комфорте, а тем более безопасности, не приходилось, и в какой-то момент стало казаться, что китайский автопром так и будет производить «абибасы» с колёсами и рулём. Но, оказалось, мы плохо знаем китайцев. По всей видимости это было особой тактикой: прикинуться студентами-очкариками, чтобы однажды навести такого шороху, что испуганные попискивания будут слышны по всему миру. Наши европейские партнёры тихонько хихикали, когда китайцы начали покупать малозначительные компании Старого Света. Ну в самом деле что такое MG? Никакой погоды этот бренд на рынке не делал, поэтому его судьба никого не волновала. Но смешки прекратились в 2010‑м, когда Geely элегантно выкупила у Ford концерн Volvo. А спустя год после этого знакового события в Китае появился Geely Emgrand X7. Правда, приложить к нему руку шведские инженеры не успели, потому что китайцы тогда ещё сами не понимали, что им делать с внезапно свалившимся счастьем. Точнее, наверное, понимали, но решили не суетиться.

Таким образом, кроссовер выпускается уже восемь лет, причём пять из них в Белоруссии, о чём потенциальные покупатели с удивлением узнают только в салоне дилера. Ну так вот, недавно X7 пережил рестайлинг, который наконец-то продемонстрировал степень синергии между Volvo и Geely. Понятное дело, на прорыв никто не рассчитывал, ведь этот автомобиль из уходящей линейки бренда, поэтому менеджмент здраво решил не тратить на него много. Но даже с учётом этого уже знакомый многим X7 стал более современным, оснащённым и, если хотите, настоящим в глазах тех, кто до сих пор брезгливо морщился при виде китайских автомобилей.

Прежде всего с точки зрения внешности дизайнеры сделали классический кроссовер максимально похожим на коммерчески успешный Geely Atlas (в период январь — май 2019 года только российскими дилерами компании было продано почти 2 тыс. этих автомобилей). Ничего нового в такой концепции нет, потому что многие производители уже давно делают все свои автомобили похожими друг на друга. Такая модная дизайнерская фишка, за которой, по мнению скептиков, скрывается желание сэкономить на работе художников и их изощрённой фантазии. Большие фары ушли в прошлое. Их место теперь занимают зауженные элементы со светодиодной полосой, напоминающей Большую Медведицу (по крайней мере по утверждению маркетологов), и большой линзой лампы ближнего света. Забегая вперёд, надо отметить, что светят они хорошо, несмотря на то что галогеновые. А решётка радиатора, по утверждению тех же маркетологов, олицетворяет круги, которые образуются от брошенного в воду камня. Какие именно камни китайцы бросают в воду мы не знаем, но смотрится в самом деле симпатично.

Панели боковин трогать не стали, да и сзади изменений немного. Главное из них — фонари. Первое впечатление от красных столбиков, закрывающих задние стойки, что ты их уже где-то видел. Включаем габариты — и вот оно! Рисунок светодиодной полосы внутри фонарей Х7 почти полностью совпадает с рисунком Volvo. Вот и первый плод совместного творчества, а точнее, плод творчества Питера Хорбери, который до Geely работал в Volvo. Продолжаем поиски и выясняем, что шведские специалисты внесли изменения и в конструкцию подвески, то есть нажали пару кнопок на компьютере, улучшив работу системы стабилизации и управляющей электроники двигателя. Маловато будет? Наверное, но не будем забывать, сколько автомобилю лет. Как и то, что все силы инжинирингового центра были брошены на доведение до ума модели Atlas.

Салон просторный, и это его главное преимущество. Расстояние между рядами таково, что даже начинающий игрок в баскетбол не ощутит дискомфорта в области коленей, а потолок на лежачих полицейских будет лишь нежно гладить затылок. Ещё одна важная часть интерьера — детали, иногда милые, а иногда озадачивающие. Возьмём, например, часы. Они электронные и приветом из 1980‑х светят днём и ночью, занимая слишком много места на вершине центральной консоли. Оцифровка комбинации приборов первое время дезориентирует, потому что вместо традиционных стрелок здесь динамическая окружность, смысл показаний которой ещё нужно понять. Правда, в этом случае спасает небольшой дисплей между циферблатами, на который дублируются показания спидометра. Экран мультимедийной системы стал больше, но радости владельцам «яблочных» девайсов не прибавил. А всё потому что «голова» категорически не хочет воспринимать iOS, предлагая в качестве альтернативы дублирование экрана смартфона на монитор системы через очень хитрый интерфейс.

Тем не менее, если абстрагироваться от некоторых пережитков прошлого, можно отметить, что в передней части автомобиля огромное количество ёмкостей, в которые можно без особого труда распихать традиционный набор «телефон/бутылка/йоркширский терьер». Кроме того, мы знаем, что теперь любой уважающий себя китайский бренд снабжает машины бесключевым доступом, кнопкой запуска и электроприводами сидений, но в Х7, в отличие от большинства конкурентов, жужжат оба передних кресла.







Под капотом автомобиля располагается мотор мощностью 141 л. с. и шестидиапазонная АКП. Как и многие китайские кроссоверы на нашем рынке, Emgrand X7 — исключительно переднеприводный, что практически исключает из программы испытания вне дорог, а с клиренсом 171 мм и подавно. Но лёгкую встряску Х7 мы всё же устроили, направив его на убитую грунтовку. И знаете, подвеска отработала очень хорошо, упорно и самоотверженно сражаясь с вибрациями и раскачками, а значит, дорога к вашему СНТ не будет омрачена гулкими ударами на ходе отбоя амортизаторов. А если в грязь… Нет, лучше не стоит. Что до города, то мотор с коробкой вполне дружны, хотя в особой амбициозности не замечены. Отдачи двигателя и алгоритма настройки АКП достаточно, чтобы уверенно и бодро держаться в потоке, но не более того. Да и сам автомобиль не приходит в восторг от резких стартов, иначе из недр его выхлопной системы на высоких оборотах не доносились бы такие громкие трели. Этим звуковым сопровождением машина как бы сообщает нам, что давно пережила пубертатный период.

А теперь давайте спокойно, без эмоций подведём итог, который вряд ли обрадует тех, кто живёт прошлым. Китайские автомобили, хотите вы этого или нет, превратились в настоящие. С каждым годом они всё ближе подбираются к своим европейским и японским конкурентам, а помогают им в этом те же японцы и европейцы, которых активно нанимают наши восточные друзья. Так что превращение гусеницы в бабочку продолжается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ EMGRAND X7 Колёсная база: 1 560/1 560 мм

Дорожный просвет: 171 мм

Объём багажника: 580 л

Снаряжённая масса: 1 615 кг

Трансмиссия: 6АТ

Тип привода: Передний

Тип двигателя: Бензин R4

Объём двигателя: 1 997 см3

Мощность: 141 л. с.@об/мин

Крут. момент: 191 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Текст Максим Ракитин

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