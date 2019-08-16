Haval F7. Чудеса бутафории

Haval F7 не претендует на лидерство в классе, но хорошо выполняет свои транспортные функции. Это нормальный современный кроссовер по нормальной цене. Стоит ли конкурентам насторожиться? Трудно сказать, но присмотреться к нему повнимательнее не помешает

Летом этого года у наших соотечественников появился ещё один повод для замещения поднадоевших автотоваров со стремительно деградирующего Запада. В июне в Тульской области торжественно открыли завод Haval — относительно молодого амбициозного бренда, основанного хорошо известной у нас маркой Great Wall. И пока самовлюблённые телевизионные деятели толпились вокруг сборочного цеха, мы отправились тестировать новый «российский» автомобиль.

Премьера среднеразмерного кроссовера Haval F7 прошла во Владимирской области, и к её началу уже была известна стоимость машин, произведённых в России (от 1 490 000 рублей). В свете этих знаний впечатления от новинки становились заметно противоречивее. То есть, с одной стороны, цена вроде бы адекватная, особенно если сравнивать с конкурентами типа KIA Sportage или Mazda CX‑5, но с другой — смущает, что для первого тест-драйва представительство выкатило исключительно топовые версии на 19‑х дисках, со стеклянной крышей и полным фаршем внутри. Такая модификация стоит уже миллион восемьсот, что несколько превышает психологически важные отметки.

При этом надо сказать, что в целом у этого кроссовера всё хорошо: и внешне ладен, и современен, и не стыдно на самый светский раут заявиться, и салон обит приятной, мягкой кожей, а по запасу места для ног пассажиров второго ряда F7 вообще уделал всех конкурентов. Но то тут, то там вылезают мелкие недоработки, которые можно объяснить только тем, что у его создателей пока элементарно не хватает опыта. Хотя, как принято говорить в нашей среде, они учатся. И прогресс налицо: F7 можно воспринимать как вполне самостоятельный продукт. Без всяких поблажек! Но раз уж господа из Китая решили играть серьёзно и к тому же выставили на свою продукцию не такие уж демпинговые цены — пощады им не будет.

На дорогих версиях стоят рейлинги, срощенные со спойлером. На светлых

машинах это выглядит неплохо, на тёмных чуть хуже

Итак, внешность. Традиционно для Haval, F7 представляет собой сборник не самых худших цитат. Различные элементы облика скомпилированы во вполне миловидный кузов. Спереди что-то напоминает Mazda, задняя оптика намекает на Jaguar F‑PACE, сбоку можно разглядеть пухлые бока первых поколений Porsche Cayenne… Но народу, как говорится, нравится, и на каждой стоянке наш караван F7 со всех сторон окружали любопытствующие. В большинстве случаев одобряли…

Интерьер, роскошно выглядящий на фото, в реальности оказался чуть менее прогрессивным, чем хотелось бы. В целом компоновка неплохая: кресла регулируются в диапазонах, достаточных для высоких водителей, а среднестатистические граждане и вовсе будут в восторге. Но чувствуется, что на некоторых элементах производитель в последний момент решил сэкономить. Например, на родине, в Китае, приборная панель F7 полностью цифровая, у нас же решили ставить аналоговые циферблаты с мелким дисплеем посередине. Достаточно крупный экран мультимедиа, который, между прочим, поставляется уже в базовой версии, на фото выглядит многообещающе, но на деле его поверхность обтянута матовой плёнкой, которую нельзя снять, а самому экрану явно не хватает контраста и яркости. Кроме того, на солнце и приборы, и монитор на центральной консоли слегка бликуют, затрудняя восприятие информации.

Руль тоже удивил. Дизайнеры старались придать ему спортивные черты, даже нижнюю часть обода чуть спрямили, однако качество обшивки оставляет желать лучшего. А ведь Haval явно способен на большее: обивка кресел выполнена значительно аккуратнее, да и материал на ощупь приятнее. Подобрать правильную посадку, особенно людям серьёзной комплекции (а у нас таких немало), будет проблематично из-за двух факторов. Первый: не хватает диапазона регулировки руля по вылету. Второй: пускай сиденье и отодвигается далеко, ноги всё равно будут зажаты массивными дверными картами и широкой центральной консолью. Толстяков не любят, увы, нигде.







Моторов у F7 два, оба бензиновые, четырёхцилиндровые, с турбонаддувом, как принято в лучших домах Европы и Филадельфии. Базовый 1.5 литра выдаёт 150 л. с. и 280 Нм момента, но нам таких машин не показали. Весь автопарк состоял из двухлитровых версий — 190 л. с. и 340 Нм. В приемлемый налоговый порог уложились и это хорошо. Среди заявленных технологий — непосредственный впрыск, непрерывная регулировка хода клапанов CVVL, масляный насос переменной производительности, система изменения фаз газораспределения… Дальше хотелось бы написать, что F7 с двухлитровым мотором оправдывает лишнюю страницу пресс-релиза с описанием технологий бодрым разгоном или низким расходом топлива. Но нет, динамики, в целом, достаточно, однако на палубный истребитель совсем не похоже, а по показаниям бортового компьютера средний расход не опускался ниже 9 литров. Да, ездили мы действительно быстро, даже по бездорожью, но всё же.

Коробка передач для всех версий одна — семиступенчатый робот с двойным «мокрым» сцеплением. Он управляется трёхпозиционным джойстиком без фиксированных положений, дизайн которого у многих вызовет ухмылку и ассоциации с товарами из магазина для взрослых. Представители Haval гарантируют, что агрегат, разработанный с помощью коллег из Getrag, спокойно отъездит 300 тысяч километров без капремонта. Нам бы ваш оптимизм, товарищи! Впрочем, в ходе теста претензия к работе трансмиссии была только одна: задний ход включается с ощутимой задержкой. В остальном, в самом деле, не хуже немецких DSG.

Комфортная скорость на типичной подмосковной дороге средней разбитости —

чуть выше 90 км/ч. До этой отметки рельеф полностью

передаётся на позвоночник пассажиров

Общих впечатлений от езды не так уж много, что, впрочем, скорее комплимент. Вспомните, ещё лет пять назад все жаловались, что китайские автомобили медлительные, не тормозят, не поворачивают. Но F7 едет так же, как выглядит: не то чтобы лучше всех, но и совсем не хуже. Хорошо держит прямую, правда, чуть раскачивается, а энергоёмкости подвески хватает, чтобы лупить по разбитому асфальту, не боясь оставить в очередной промоине обод красивого 19‑дюймового диска. Нет претензий и к тормозам: и усилие, и эффективность не хуже, чем у конкурентов. В общем, впечатление от первой поездки такое: автомобиль не претендует на лидерство в классе, но хорошо выполняет свои транспортные функции и ничего плохого о нём сказать не получается. Это нормальный современный кроссовер по нормальной цене. Стоит ли конкурентам насторожиться? Трудно сказать, но присмотреться к F7 повнимательнее точно не помешает.

Текст Евгений Липовицкий

Фотографии Компании-производителя