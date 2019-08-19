Hyundai Creta. Маяк на скалистом берегу

Третья неделя за рулём Hyundai Creta и номинация на звание идеального городского кроссовера

Знакомство с новым автомобилем обычно начинается с внешности, которую без конца сравниваешь с соседями по потоку и парковке. Проверяешь на выразительность и сдержанность, ищешь нотки кичливости или агрессии. Вслед за этим первые эмоции от водительского места. И снова примерка на себя — всё ли на месте, не перестарались ли дизайнеры, превращая интерьер в памятник собственной креативности? Первые сотни километров по асфальту, потом по просёлку… И на каждом этапе расставляешь оценки, сравниваешь, радуешься, злишься. И хотя редко эти исследования обходятся без серьёзных упрёков, в голове всегда сидит некий идеальный уровень, или, если хотите, эталон, отталкиваясь от которого мы в итоге и признаём новую машину хорошей или плохой. Понятно, сколько людей, столько мнений, тем не менее общепринятые эталоны существуют и иногда дают название целому классу автомобилей. Так, все внедорожники у нас долгое время называли «джипами», все среднеразмерные кроссоверы сравнивали с Volkswagen Touareg, а пикапы — с Toyota Hilux.

До недавнего времени так было и в сегменте кроссоверов класса «В+», где отправными точками служили популярный Nissan Qashqai, выверенный Volkswagen Tiguan, успешный Renault Kaptur и бестселлер всех времён и народов Renault Duster. Но всё изменилось, когда появилась Hyundai Creta. И первая интересная особенность этой модели обнаруживается даже не при внешнем осмотре и не в оценках посадки за рулём — достаточно открыть сайт производителя, чтобы обнаружить, что между её переднеприводными версиями с мотором 1.6 л и максимальной комплектацией с 4х4 и 2.0 л под капотом ценовая разница — почти в 400 000 рублей. И это без всевозможных полезных допов. А значит, одна и та же модель покрывает огромный сегмент рынка, забираясь и в мир бюджетных кроссоверов, и вполне серьёзно нервируя состоятельные бренды в категории «полтора лимона». И ладно бы это была просто декларация о намерениях. Нет, Creta давно и прочно в лидерах продаж, а, как известно, самый лучший показатель рыночного успеха — потраченные покупателями деньги.

Во внешности кроссовера удачно сочетается немецкая строгость

и восточная игривость. Как раз то, что нужно

среднестатистическому покупателю

Примерно с такими мыслями и проходил наш тест-драйв Hyundai Creta, каждый день которого не просто прибавлял или отнимал баллы итоговой оценки, а приближал или отдалял автомобиль от звания «Эталон класса». Так что же представляет собой нынешний ниспровергатель устоев? Внешность не слишком броская, но выразительная и эмоциональная, современная, но без изысков. Кто бы мог подумать, что наравне с традиционно яркими и разноцветными машинами Renault корейский Hyundai раскрасит нашу столицу пронзительно голубым и пылающим оранжевым? Вы посмотрите, сколько цветных Creta ежедневно пытаются сломать серо-чёрный стереотип наших городов. Но дело не только в цвете. Силуэт, пропорции, мелкие внешние детали — всё выверено не хуже, чем у благородного европейца.

Компакт из мира кроссоверов использует значительную часть платформы Hyundai Solaris. Разумеется, больше совпадений у монопривода, а у версии 4х4 — сзади многорычажка и привычный редуктор с электроуправляемой муфтой подключения. Подвески, особенно задняя, доведены до городского совершенства — машина минимально козлит, и провокации вроде намеренного проезда поворота с высокой скоростью по ямам не вызывает раскачки и рывков. Обратная сторона такого поведения — подвеска короткоходна, и на просёлке иногда случаются грубые толчки, почти пробои. Но её всеядность в любом случае радует.

Двухлитровый мотор в паре с шестидиапазонным автоматом идеален в 90% случаев. Оставшиеся десять — это моменты из разряда «начал разгоняться и передумал», когда силовой агрегат внезапно на миг встаёт в ступор. Случается, он тормозит и при резком старте, причём не с места, а с медленного движения, словно задумывается: вторую передачу включить или третью?

Руль — электрический и практически невесомый. Многие ругают его за отсутствие обратной связи и нуля, но мне нравится, когда техника не навязывает водителю искусственных нагрузок, которыми грешат многие электроусилители. С Creta всё просто — небольшая обратная связь, ровно настолько, чтобы в любой ситуации вырулить буквально двумя пальцами. Да, это расслабляет, но зачем вам после дня, проведённого в офисе, лишние мышечные концентрации? Сиденья средние — кому-то в пору, а кому-то кажутся простоватыми, но они по-немецки жёсткие и анатомически близки к идеалу. Главное — после четырёх часов за рулём ничего не затекает, что по меркам массового сегмента не такой уж плохой результат. Обзорность вполне приемлемая, посадка высокая, и места людям любого роста и длины ног достаточно. В целом, как мы уже сказали, интерьер сдержанный, но комфортный. В большинстве случаев он не из натуральной кожи (жёсткого пластика в салоне хватает), но всё предельно аккуратно и, главное, чётко и понятно. Не скрипит, скроено по месту, и слава богу. Кроме того, корейцы давно научились у немцев ставить все рычажки и приборы так, как надо, и к тому же не переусердствовали с тачскринами: центральная консоль — это милое сердцу соседство монитора с кнопочным окружением. Лучше принципа армейской техники «Одна кнопка — одна функция» никто ничего не придумал. Американцы по широте душевной любят определять качество салона подстаканниками, но и с этим, вроде, всё в порядке: пара ёмкостей под литровые бутылки в карманах дверей и ещё две рядом с ручником. Сзади то же самое — ёмкости и в дверях, и в центральном подлокотнике.







Интерьер Creta ничем необычным не выделяется — многие его элементы встречаются

и на других моделях марки. А традиционными кнопками, вместо

модных тачскрин-панелей, пользоваться даже удобней

Но объективно плюсы всё равно перевешивают. Прежде всего, честный гидравлический автомат, что в мире тотальной вариаторной передачи крутящего момента сегодня даже круто. Просторный салон и большой багажник, полноразмерная запаска и, пожалуй, самое главное, вменяемая цена. У самой начальной версии Start (от 957 000 рублей) с передним приводом, механикой и мотором 1.6 л нет кондиционера в базе, но уже есть пара подушек, помощник старта на подъёме, ESP, мультимедийный руль, входы USB, AUX и Bluetooth, электростеклоподъёмники, обогреваемые зеркала и, внимание, датчики давления в шинах. Следующий уровень Active (от 1 010 000 рублей) предлагает выбор коробки передач, колёсной формулы и включает кондиционер с подогревом сидений, бесключевой доступ и запуск двигателя, а комплектация Comfort дополняет машину дневными ходовыми огнями, умными противотуманками с подсветкой зоны поворота, климат-контролем, рулём с подогревом и регулировкой по вылету, и красивыми 17‑дюймовыми дисками. Кстати, увлекаться большими колёсами не стоит — на обычных 16‑х машина комфортнее. Максимальный уровень Travel (от 1 335 000 рублей) имеет боковые подушки безопасности и шторки, парктроник, особую отделку и более продвинутую мультимедийную систему с навигацией. Обе наиболее полные версии подразумевают установку и двухлитрового мотора. Немецкий подход к автомобилю заметен и в том, что целый ряд премиального оборудования включён в разнообразные пакеты и дополнения. Камера заднего вида, круиз-контроль, датчик света, обогрев лобового стекла и подогрев задних сидений, кожа в интерьере, тот самый задний подлокотник с подстаканниками — всё за дополнительную плату. На мой взгляд, это разумно — плати только за то, что тебе нужно. Может быть, в этом и заключается секрет успеха Hyundai Creta?

Ну так что, потянет Creta на новый ориентир в мире кроссоверов? Трудно сказать. При скрупулёзном разглядывании не все её составляющие идеальны, но по части баланса между крайностями бушующего автомобильного океана это, без сомнения, чёткий и очевидный ориентир. Вроде маяка на скалистом берегу

Технические характериcтики Hyundai Creta Длина/ширина/высота: 4 270/1 780/1 630 мм

Разгон до 100 км/ч: 11,3 сек

Максимальная скорость: 179 км/ч

Стоимость: от 1 335 000 ₽

Колёсная база: 2 590 мм

Дорожный просвет: 190 мм

Объём багажника: 402 л

Трансмиссия: 6АТ

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензиновый R4

Объём двигателя: 1 999 см3

Мощность: 149 л.с.

Крут. момент:192 Нм

Шины: 205/65 R16

Текст Евгений Хапов

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