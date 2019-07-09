Обновлённый Mitsubishi L200. «Плачущие» фонари и бьющиеся сердца

Рестайлинг Mitsubishi L200 получился, прямо скажем, не глобальным, но радует он тем, что никак не повлиял на проходимость. Напротив, геометрия даже улучшилась, а значит, и сердца тех, кто вместо похода на строительный рынок отправляется в лес, забьются сильнее

Специалисты, занятые доводкой пикапов, никогда не потеряют работу, потому что это бесконечный процесс. Всё равно что пытаться найти край земного шара. Ведь изначально пикап был сделан из пожарной лестницы и старого киоска, в котором продаются сигареты, — одно поставили на другое и приделали колёса. А дальше народ стал так бойко раскупать новинку, что времени на доведение конструкции до идеала просто не оставалось — только успевай выпускать. Вообще, пикап — гениальное изобретение. Он удачно втиснулся между сложными и изнеженными легковушками и огромными грубоватыми и неповоротливыми грузовиками, удовлетворив одновременно две базовые потребности клиентов: иметь что-то большое, не превращаясь при этом в оператора автопоезда, и не тратить на покупку слишком много денег.

СЛЕДИ ЗА БРЕВНОМ

Легковые автомобили доживают последние годы. Неумолимым катком катится на них общественный транспорт. Города уже не переваривают возросший трафик, поэтому всем нам светит автобус или в лучшем случае маршрутка. «Просто ужас какой-то!» — восклицают жители мегаполисов и покорно ждут своей участи. Но владельцы пикапов другие. Это народ особый. Их голыми руками не возьмёшь. Человек, везущий дизель-генератор на дачу (а именно таким мне представляется среднестатистический владелец грузовичка), бессмертен. Мы все сгинем в пучине ядерного апокалипсиса, а у него вырыт под домом бетонный подвал с овощехранилищем и тридцатилитровой бутылью красненького. Нет, он не алкоголик, просто знает, что стакан вина неплохо справляется с лучевой болезнью. Или представим, что человечество сгинуло не из-за атомного взрыва, а, скажем, по воле какой-нибудь компьютерной игры, от которой никто не мог оторваться. Беда! Но мужчина с пикапом даже не заметил этой напасти, точнее, не успел заметить, потому что крепил в кузове бревно, спиленное на участке. Вы знаете, трудно сделать это с первого раза. Вроде всё нормально, но тронешься, а оно, блин, сместилось. Ну что ты будешь делать!

НЕ ЗАСЛУЖИЛИ…

А теперь поставьте себя на место японских конструкторов, вознамерившихся улучшить конструкцию грузовика для вышеозначенных клиентов. Что, по-вашему, следовало бы добавить? Конечно, проходимости, её ведь много не бывает. Они так и сделали. Дорожный просвет, который в ходе рестайлинга L200 вырос на 15 мм и теперь равняется 220 мм. Ну и заодно углы въезда и съезда увеличили каждый на 1 пункт — до 31 и 29 градусов, соответственно.

Что касается полного привода, то им по-прежнему заведует дифференциал Torsen, который делит момент в пропорции 40 на 60 между передней и задней осями. Деталь надёжная, даже Toyota ей не брезгует. Для желающих экономить по максимуму, а таких среди владельцев пикапов предостаточно, «Митсу» предлагает совсем простую комплектацию по типу Part Time без центрального дифференциала. Постоянный полный привод ведь нужен далеко не каждому.

Опять же, специально для бережливых конструкторы поработали над шестиступенчатой коробкой передач. Немного, правда, но всё же. Увеличили диапазон передаточных чисел и начали использовать масло с пониженным коэффициентом трения. И всё для того чтобы вы тратили меньше денег на топливо.

Что ещё? Крепления для мешков с цементом и бетонных колец для колодца? Нет-нет, это вы уж сами. Никто не смеет лишать вас любимого занятия! Зато диаметр тормозных дисков увеличен с 294 до 320 мм, а однопоршневые суппорта заменены на двухпоршневые, чтобы вы со своим перегруженным кузовом останавливались ровно перед светофором, а не посередине перекрёстка. Практичный подход, ничего не скажешь. Хотелось бы, конечно, добавить навигацию в штатный мультимедийный комплекс, но, видимо, пока мы не заслужили.





Ручка на передней стойке видна издалека. При всей своей простоте,

это невероятно удобная вещь

ЗАБУДЬ ПРО «АВТО»

Но отвлечёмся от быта владельцев загородной недвижимости и опишем свои собственные впечатления. По традиции начнём с неприятного. Взобравшись на переднее сиденье, первое, с чем вы столкнётесь — это скользкий, как макаронина, руль. Осмелюсь заметить, довольно трудно радоваться такой баранке. Больше того, она реально бесит — ладони-то проскальзывают! Хочется добежать до ближайшего «Спортмастера» и купить пару велосипедных перчаток с резиновым покрытием. Дальше начинается поиск кнопок в слепой зоне. А их довольно много: это и отключение системы стабилизации, и подогрев сидений, и кругляш активации режимов полного привода. Между тем на центральной панели полно мест, куда всё это можно было поместить. И не то чтобы меня сильно волновал этот факт, но посадка за рулём пикапа почти вертикальная, и передняя панель тоже вертикальная. Конструкторам надо было бы учесть, что в таком варианте компоновки видимость нижних секторов значительно ухудшается. А теперь попробуем включить двухзонный климат-контроль, который впервые вошёл в комплектацию L200 в ходе рестайлинга. Так, так… ещё раз, ещё… Черт! В автоматическом режиме система просто направляет поток в лицо, никак не меняя силу обдува. Сюрприз! Неужели нормальный климат слишком дорог? Что ж, пожалуй, придётся забыть про «авто».

ОТ КРОССОВЕРА ДО БУЛЬДОЗЕРА

И вот момент истины! Поворачиваем ключ зажигания. Знакомый тембр. Напомним, что вы можете выбирать между двумя дизелями объёмом 2.4 л и мощностью 154 либо 181 л. с. После пуска ощущается небольшая вибрации на педалях и особенно сильная на рычаге механической коробки. С АКПП (а на такой комплектации мы тоже ездили) дрожь гораздо меньше. Впрочем, грузовик подразумевает наличие определённой брутальности, поэтому на этот счёт никаких претензий. Напротив, это редкая нынче возможность почувствовать автомобиль как механизм, владельцам пикапов это, скорее всего, нравится. Теперь двигаемся вперёд, по дороге вспоминая, что японские инженеры в ходе рестайлинга намеревались «улучшить комфорт, управляемость и устойчивость, уменьшить крены», для чего даже увеличили диаметр амортизаторов и долго колдовали с рессорами. Есть ли результат? Знаете, мы уже столько раз слышали про «оптимизацию ходовых качеств», что, ей-богу, перестали понимать, где пролегает та граница, к которой они всё время приближаются. Если была задача приблизить подвеску грузовика к кроссоверной, то цель пока слишком далека, а если максимально отдалиться от бульдозера, то путь пройден серьёзный.

СЛУШАЙ СВОЁ СЕРДЦЕ

Оценка внешнего вида обычно идёт вначале, но мы оставили её напоследок — дизайн для владельца грузовика не так уж и важен. Рабочая лошадка едет довольно жёстко, с вибрациями по всему кузову, ведь сзади у неё рессоры — самый суровый вариант упругих элементов. Собственно, под стать этому движению и облик обновленного японского пикапа. Конечно, если напрячь воображение, можно увидеть в дизайне L200 национальные азиатские мотивы. Отчего зажмурился, самурай? То ли ему наступили на ногу, то ли он сам кому-то наступил… Главную роль в этом спектакле играет новая линия капота, которая стала выше на 40 мм. Это добавило облику весомости. Боковина в свою очередь приобрела больше рельефа. Сзади появились знаменитые «плачущие» фонари, такие же как у Pajero Sport. К счастью, в интерьере не стали городить новый огород и оставили всё по-прежнему. Изменения чисто косметические. Немного улучшили приборный щиток с цветным экраном между тахометром и спидометром, добавили маленькие ниши для смартфонов на переднем и заднем рядах… Так что рестайлинг, прямо скажем, не глобальный, но радует он тем, что авторы не навредили проходимости. Напротив, геометрия улучшилась, а значит, и сердца тех, кто вместо похода на строительный рынок отправляется в лес, забьются сильнее.

Текст Дмитрий Леонтьев

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