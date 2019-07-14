Porsche Cayenne S Coupe. Почему так долго?

Вот только давайте обойдёмся без унылых рассуждений о том, что к 2019 году купе-кроссовер не построил только ленивый, что BMW делали их ещё во времена кайзера Вильгельма, а в Porsche по каким-то причинам так долго тянули с выпуском популярного форм-фактора… Да, тянули. Значит, на то были причины

Жизнь полна парадоксов — начиная с существования комаров и заканчивая презентацией моделей Porsche на дорогах общего пользования. И немцы, как нам показалось, устраивая премьеру в австрийском Граце, хотели немного потроллить своих лучших друзей из Mercedes — ведь именно в этом городе выпускается легендарный Gelandewagen. Понятно, что классический внедорожник купе-кроссоверу не соперник, но привет своему прямому конкуренту, Mercedes-Benz GLE Coupe, хоть и опосредованно, потомкам Фердинанда Порше передать удалось.

Австрия — тишайшая страна, где житель большого российского города, в отсутствие внешних раздражителей в виде идиотов, газующих под окнами, в первый же день начинает выть на Луну. А ещё прямые дороги с отвратительно гладким асфальтом и повальное соблюдение ПДД даже переползающими дорогу жуками и пьяными словенцами. В общем, брюзжать можно долго, тем более когда у тебя тестовый Cayenne S Coupe с двигателем мощностью 440 л. с. и куча времени. Кстати, версия S Coupe появилась последней, потому что стандартная и турбированная уже успели засветиться.

Но сначала традиционные маркетинговые и не очень выкладки — непосредственно от создателей автомобиля. Да, признают серьёзные люди из Цуффенхаузена, с созданием купе-кроссовера мы не торопились и заняли позицию наблюдателей только потому, что хотели понять, насколько живучим окажется сегмент. И если уж ввязываться в драку, то представить хоть немного, но отличающийся от конкурентов продукт. Здесь, конечно, речь идёт не столько о дизайне, каноны которого давно сформировались, сколько об инженерии и характере автомобиля. А с этим у Porsche всегда был полный порядок.

По сравнению со стандартным Cayenne, у Coupe

сильнее завалены передние стойки

Cayenne Coupe технически не отличается от стандартного кроссовера: та же тележка, тот же набор двигателей и восьмидиапазонная АКП, — но изменить характер автомобиля позволили тонкие настройки и некоторые мелочи, которые на обычном Cayenne доступны только в качестве опций. Купеобразный кроссовер ниже и длиннее обычного — произошло это как раз потому, что изменилась форма кузова. Номерной знак теперь в заднем бампере, а в торец пятой двери вмонтирован активный спойлер, который автоматически поднимается на скорости свыше 90 км/ч. Передние стойки завалены сильнее, а вместо стандартной металлической крыши предлагается парочка весьма нетривиальных решений. В базовой комплектации Cayenne Coupe получил стеклянную крышу площадью более двух квадратных метров, которая превращает автомобиль в подобие оранжереи. Правда, насладиться набегающим потоком воздуха, поступающим в салон и массирующим алопецию, не получится: секции крыши неподвижны. Если вы в силу определённых причин боитесь света, Porsche предлагает в качестве альтернативы крышу из углепластика. Чёрная, красивая и выглядит очень спортивно, особенно если к ней докупить керамические тормоза с жёлтыми суппортами.

Салон по умолчанию четырёхместный, с раздельными сиденьями на заднем ряду. Между ними установлен лоток, в который, по нашим прикидкам, вполне поместится кошка или собачка мелкой породы. Трёхместный диван можно заказать совершенно бесплатно, правда, средний пассажир вынужден будет мучиться на узенькой выпирающей части сиденья. Спереди, опять же в базе, установлены спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, которые доступны покупателям просто Cayenne только за многие тысячи. Это тоже намекает на то, что перед нами не просто кроссовер, а неистовый спортсмен.

Под капотом версии S установлен битурбированный V6 мощностью 440 л. с. и моментом 550 Нм, пик которого доступен в диапазоне от 1800 до 5500 об/мин, то есть начиная с холостого хода и до взлёта. С этим двигателем Coupe разгоняется до сотни ровно за пять секунд, а максимальную скорость ему ограничили отметкой 263 км/ч. Кстати, для поддержания и без того спортивного характера на купе абсолютно бесплатно устанавливается фирменная активная подвеска PASM, умеющая адаптироваться к различным условиям движения. Когда мотор заводится, по спине едва уловимо пробегает электрический разряд. Пару секунд он басит, а потом затихает, повинуясь строгим европейским требованиям по шумам. На центральной консоли, однако, есть клавиша с изображением выхлопной трубы, которая дезактивирует заслонку в глушителе, и звук становится громким и глубоким, но использовать её можно только на треке, иначе велика вероятность схлопотать штраф и даже провести некоторое время в цугундере, если на вас пожалуется больше одного жителя тишайшего пригорода тишайшего города Граца. Кстати, в уже упомянутой нами соседней Словении, судя по автомобилям, на шумы внимания никто не обращает, но туда нам путь заказан. Прознавшие про большой тест-драйв словенские блюстители порядка докапывались до всех, кто смел въехать на Cayenne Coupe на территорию их благословенной страны, что, в свою очередь, вызывало нервные припадки у организаторов.

На местных автобанах ограничение скорости по нашим меркам очень даже позитивное — 130 км/ч, и характер мотора можно понять уже на выезде с разгонной полосы, когда простое прикосновение к педали газа приводит к моментальному превышению скоростного лимита. В общем, выражаясь самобытным языком блогеров — пуляет! Собственно, от Porsche ничего другого и не ждёшь, поэтому говорить о динамических характеристиках можно только с использованием уже надоевших всем превосходных степеней.





Площадка для номерного знака переехала в задний бампер

На извилистых лесных дорожках раскрывается и управляемость. Шасси настроено таким образом, что любому, даже самому пубертатному водителю будет дарована индульгенция, если он переборщит со скоростью в повороте — автомобиль сохранит стабильность до того момента, до которого действуют законы физики. На Cayenne S Coupe можно поставить и полноуправляемое шасси. В этом случае возможность заявить о себе как о настоящем гонщике будет реализована максимально полно. Но и без всяких мудрёных элементов стабильность машины всегда остаётся на очень высоком уровне. В крайнем случае система стабилизации разберётся с проблемой без участия человека.

Так что немой вопрос, а получилось ли у Porsche пнуть конкурентов, порождает довольно громкий ответ: «Да-а-а-а!» С точки зрения дизайна Cayenne Coupe кажется более завершённым, нежели его собратья по форм-фактору. С точки зрения матчасти только очень далёкий от автомобилей человек станет утверждать, что с Porsche что-то не так. А ещё за вечерней чашкой пива маркетологи сознались, что никогда не собирались слишком уж агрессивно конкурировать с баварцами и швабами, потому что их задача — обеспечить поклонникам марки полный набор кузовов/двигателей/опций, чтобы у них и в мыслях не было смотреть в сторону Мюнхена или Штутгарта.

Технические характериcтики Porsche Cayenne S Coupe Длина/ширина/высота: 4 931/1 983/1 676 мм

Разгон до 100 км/ч: 5 сек

Максимальная скорость: 263 км/ч

Цена: от 7 630 000 ₽

Колёсная база: 2 895 мм

Колея пер./задн.: 1 674/1 671 мм

Объём багажника: 625/1 540 л

Снаряжённая масса: 2 050 кг

Максимальная масса: 2 825 кг

Трансмиссия: 8АТ

Тип двигателя: Бензин, турбо, V6

Объём двигателя: 2 894 см3

Мощность: 440 л.с.

Крут. момент: 550 Нм

Передняя подвеска: Многорычажная

Задняя подвеска: Многорычажная

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Текст Максим Ракитин

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