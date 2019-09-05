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Путешествия   5 сентября 2019   

Брейдавик. Исландия

Место
Брейдавик, Исландия, регион Западных фьордов

Автомобиль
Suzuki Vitara

 

Брейдавик настолько малопопулярное среди туристов место, что в разгар сезона палатки в единственном местном кемпинге можно пересчитать по пальцам. И это удивительно, ведь именно отсюда проще всего добраться до самого крупного в Исландии птичьего базара — Лаутрабьярг и совершенно бесплатно подойти к невероятно милым тупикам на расстояние вытянутой руки, а не посмотреть на них издалека и за деньги, как на большинстве экскурсий. Всего в десятке километров отсюда находится единственный золотой пляж острова — Раудасандур («Золотой песок»). Благодаря тёплому течению, подходящему к самому берегу, здесь даже можно искупаться. А ещё тут потрясающие отвесные скалы, песчаные дюны, которых в Исландии больше нигде не найти, и возможность встретить полярных лисичек. Вероятно, это связано с тем, что дороги в этой части острова до сих пор так и не заасфальтировали. Но мы-то с вами знаем, что там, где заканчивается асфальт, начинается всё самое интересное.



 

Фото: Борис Ульзибат
Instagram: @the_trvlr

 


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