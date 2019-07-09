Volkswagen Tiguan – безопасность, комфорт, стиль 

Volkswagen Tiguan – это тот, кто блестяще справится с любой задачей. Он прекрасно чувствует себя как в городе, привлекая взгляды водителей из соседнего потока, так и на бездорожье, уверенно создавая колею.

Изящные рейлинги на крыше, хромированные элементы кузова предают внедорожнику яркую внешность – запоминаясь с прекрасной стороны. Volkswagen Tiguan славится не только экспрессивным дизайном, но и эргономичным салоном, комфортно будет всем пассажирам. Если вам придется перевозить габаритный груз, то Volkswagen Tiguan вам и с этим поможет. Просторный багажник уместит все и даже больше.

Это не просто внедорожник, это еще и умный автомобиль, оснащенный инновационными технологиями. Для легкости управления – круиз-контроль, для безопасности – система Front Assist с функцией автоторможения, а для удобства – круговой видеообзор Area View.

Мы видим, глаза загорелись, поэтому подготовили для вас специальное предложение от официального дилера «Автономия» – Volkswagen Tiguan по цене от 1 399 000 руб.*

Подробнее об автомобиле вы можете узнать по телефону +7 (495) 256-24-58





Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.