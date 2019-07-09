Всероссийский конкурс аэросъемки «Взлетай и снимай!» от канала «Т24» начался!

9 июля телеканал о мужском хобби «Т24» запускает ежегодный конкурс аэросъемки. К участию принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон. Главное требование к участникам – быть креативными и уложиться в полторы минуты.

«Взлетай и снимай!» — интернет-конкурс аэросъемки для профессионального сообщества и просто любителей. Он дает возможность телезрителям приобщиться к культуре, зарекомендовать себя в индустрии и выбрать новые направления для путешествий.

Победители будут определены в трех номинациях:

«Урбан- стайл » – большие и малые города днем и ночью, строящиеся объекты, городские развлечения и дороги.

«Нереальный экстрим» – гонки на автомобилях, сплавы с рек, экстремальные виды спорта и опасные профессии.

«Незабываемое путешествие» – жизнь животных и красота природы в динамике .

В 2018 году участники конкурса «Взлетай и снимай!» доказали своими работами, что коптеры открыли совершенно новую эру видеосъемки и позволили увидеть мир с высоты птичьего полета. Зрители из разных уголков России прислали более 350 работ совершенно разной тематики: заповедник в Пермском крае, современные архитектурные шедевры мегаполисов, православный Шоанинский храм, головокружительный мотофристайл, чайные плантации Мацесты в окрестностях Сочи, автогонки по бездорожью, акробатические трюки на водных мотоциклах... И это только малая часть необыкновенных мест.





«Благодаря зрителям в эфире телеканала появись новые межпрограммные заставки из роликов, присланных на конкурс. Редакция отобрала самые красивые видео, органично интегрировала в них логотип и другую айдентику телеканала. Так появилось несколько десятков межпрограммных заставок, которые были высоко отмечены жюри престижного конкурса “МедиаБренд 2019”. Основная идея видеороликов – «Будь на высоте!» – развивает концепцию «Т24», как телеканала о мужском характере, увлечениях и силе поступка», – рассказал Максим Иванов, главный режиссер телеканала «Т24».

Прием работ на конкурс закончится 9 августа. Все видео, загруженные на сайт, будут оцениваться членами жюри, в состав которого входят операторы, специалисты по аэросъемке и профессионалы ТВ-индустрии. Зрители также примут активное участие в голосовании и будут определять лучших. С 9 августа по 19 августа можно голосовать за понравившиеся видео, ставя лайк под работой. Однако за 1 видео можно отдать не более 1 голоса. По количеству лайков будут определены 3 победителя пользовательского голосования.

Победитель «Взлетай и снимай!» примет участие в съемках одного их проектов телеканала в качестве оператора дрона. Кроме того, участники конкурса получат ценные призы от партнеров – Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы», компании TRUST и сайта PilotHUB.ru. Церемония награждения победителей пройдет 24-25 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького (главная площадь у центрального входа) в рамках второго по счету международного фестиваля дрон-рейсинга RostecDroneFestival, организованного ВФСО «Трудовые резервы» совместно с Drone Sports Global при поддержке Государственной корпорации «Ростех», Государственной компании «Рособоронэкспорт», холдинга «Технодинамика», а также Департамента спорта города Москвы.