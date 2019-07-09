Семь раз отмерь, один плати 

Покупая автомобиль, каждый из нас решает трудную дилемму. Мы хотим, чтобы машина была удобной, универсальной, современной, надёжной… И так — ещё с десяток категорий. Понятно, что в последние лет пять выбор за нас уже сделали маркетологи, которые вывели хоть и искусственный, но вполне логичный вид – кроссоверы. Но даже в рамках этого класса можно запутаться в вариантах.

Но мы ищем нечто среднее. Золотую середину. Чтобы и выехать со двора было не стыдно, и семью усадить, и багаж перевезти, и, в случае необходимости, быстро и комфортно в другой город съездить. И если как следует посчитать все «за и против», оптимальный вариант не так уж и трудно вычислить. Kia Sportage. C двухлитровым бензиновым мотором в 150 сил и, конечно же, «автоматом».

Sportage – это среднее арифметическое из всех кроссоверов, доступных на рынке. Внешность – коктейль из Porsche Macan, VW Tiguan первого поколения и корейской морковки. Уже не компактный, но ещё не громоздкий, при этом способный без каких либо компромиссов вместить пятерых… Хотя, конечно лучше ездить вчетвером. Мы же говорим о средней температуре по больнице, так? Двое взрослых спереди, их отпрыски сзади. Два чемодана и переноска с мейн-куном в багажнике. Всё. Среднестатистическая семья к среднестатистической поездке укомплектована.

Продолжаем усреднять. Перечень опций для Kia Sportage весьма обширен. Но зачем нам панорамная крыша, активные помощники при вождении и кожаный интерьер? Хватит обычной крыши, средней магнитолы с сенсорным экраном и руля из эко-кожи, а кресла будут обшиты тканью с кожаными вставками. И уютно, и экономно, и стильно-прогрессивно. То есть, доктор в этот раз нам прописал комплектацию Prestige: не самую навороченную, но не хуже, чем у людей. Привод – только полный. В этом плане компромиссов быть не может. Ну и полгода зимы среднерусской никто не отменял. И как раз в эти полгода владельцы такого усреднённого «Спортажа» буду радоваться подогреву руля и «пятых точек». Шутки в сторону: пакет «тёплые опции» — важнейший из всех.





Да, серьёзного бездорожья Sportage не любит. Его полный привод – только для того, чтобы выехать из сугроба во дворе или заползти на скользкий подъем в Карельском лесу. И в светофорных заездах на нём звездой не станешь – 150 сил атмосферного двухлитрового мотора хватит ровно на то, чтобы ездить в темпе потока и не отставать. Но перед ним никто и не ставит сверхзадач: напомню, мы ищем золотую середину среди всех кроссоверов на рынке.

У среднестатистической семьи один автомобиль, а значит, ездить на нём будут и муж, и жена. На Sportage отпустить благоверную за детьми в школу не страшно: тут есть все системы пассивной и активной безопасности. И крепления IsoFIX в салоне – это ещё один реверанс в сторону той самой ячейки общества, ради которой живут и работают все автодилеры страны.

Каждый, кто задумывался о том, чтоб поддаться общей истерии и стать обладателем кроссовера, наверняка придёт к этому автомобилю. И никто не осудит, если итоговый выбор падет именно на Sportage. В конце концов, как говорил Малдер? «Миллионы леммингов не могут ошибаться…»

Текст Евгений Липовицкий