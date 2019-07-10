Lada XRay Cross CVT: теперь смысл есть!

C тех пор как ВАЗ показал новое поколение автомобилей, а именно семейства Vesta и XRay, уже утекло немало не только воды, а всех видов жидкости. Эти машины испытали все издания, они уже выбивались в лидеры продаж в своих сегментах. В общем-то, и народ, и мы, эксперты, сошлись во мнении: да, ВАЗ может, если хочет. Мощные «тылы» в виде технологий Renault — Nissan дают о себе знать: по оснащению и надёжности и Vesta, и XRay не уступают конкурентам почти ни в чём. Именно в этом противном «почти» и заключается главная проблема продукции с берегов Волги: у хороших, симпатичных и потенциально очень популярных машин до сих пор нет нормального «автомата».

Недооценивать этот фактор уже никак нельзя. В последние годы половина новых автомобилей, проданных официальным путём, оснащена именно автоматическими трансмиссиями. В это число кое-как затесался и ВАЗ, у них ведь есть «робот» АМТ на Vesta. Но как бы ни пытались инженеры настроить этот узел и каких бы крутых коллег из-за бугра ни привлекали, АМТ — это компромиссное решение. В силу конструктивных особенностей он просто не может работать так же плавно и уверенно, как гидротрансформатор или вариатор.

Опыт установки нормальных «автоматов» у ВАЗа есть: четырёхступенчатый агрегат JATCO до сих пор входит в список опций семейства Granta. Но, как ни парадоксально, появление вожделенной версии с двумя педалями — заслуга японцев, которым надо было запустить в России бренд Datsun. Именно ради этого руководство Renault — Nissan дало добро на оснащение самой доступной «тележки» ВАЗ их трансмиссией. Datsun просто не мог позволить себе показать неконкурентоспособную модель. А Granta получила АКП по принципу «ну, раз уже сделали, то можно». И при этом в сети постоянно всплывали слухи, что гидротрансформатор могут вот-вот заменить на тот же АМТ.

Технически «поженить» Vesta и XRay с агрегатами JATCO было возможно давно и не потребовало бы серьёзных затрат или вмешательства в конструкцию: АКП давно есть у Renault Logan, подобная модификация была у Nissan Almera (которую для России тоже «натянули» на «логановскую» платформу B0). Проблема была в другом: франко-японскому альянсу не нужны были серьёзные конкуренты. Им надо было стимулировать продажи собственной продукции просто потому, что в России, как известно, ничего толком никому не известно. Прощу говоря, в европейской штаб-квартире не были уверены в том, что у них с ВАЗом надолго. Но недавно Renault — Nissan увеличили свою долю акций в ВАЗе до 75 %, тем самым обезопасив себя от любых российских поползновений. И результат административных изменений не заставил себя ждать: на днях появилась официальная информация, что Lada XRay Cross получит версию с настоящим, полноценным вариатором.

Это событие станет для ВАЗа эпохальным просто потому, что продажи XRay взлетят, как Гагарин над Байконуром. Рынок ждал этого автомобиля. Целый пласт потенциальных покупателей продукции Lada давно уже был готов отдать свои деньги за отечественный автомобиль, но их останавливало одно: отсутствие нормального «автомата».





Сам XRay Cross — очень любопытный аппарат. Он был создан в эпоху Бу Андерссона «не благодаря, а вопреки». Странный пятидверный хетчбэк на агрегатах Renault Sandero неплохо выглядит, но мало кто понимал, для кого он создан. Ситуацию исправил XRay Cross: стало ясно, как «это» позиционировать. Клиренс 215 мм, пластик по нижнему периметру, чуть шире колея — и автомобиль «заиграл»! А теперь, когда у дилеров появятся ещё и версии с вариаторами, за X-Ray Cross будут выстраиваться очереди. Ведь это не просто именно то, чего ждал рынок: для новой модификации на XRay поставят французский бензиновый мотор 1,6 мощностью 106 л. с. — такой же, как на обновлённый Logan / Sandero Stepway. А наша публика до сих пор свято верит, что импортные комплектующие заведомо лучше отечественных.

Есть у XRay Cross одна «фишка», которой пока нет у французских «собратьев по бэ-ноль»: система выбора режимов движения. Она адаптирует работу мотора и антипробуксовочной электроники для езды по снегу или грязи. Кроме того, есть даже клавиша sport! Да, полный привод эта штуковина никогда не заменит, но неопытным водителям в сложных условиях помочь может. А с дорожным просветом 215 мм кроссоверные свойства машины уже заведомо лучше, чем у многих аналогов.

Цены пока не объявлены — любят у нас подразнить потребителей. Самая дорогая версия XRay Cross сейчас стоит 920 тысяч рублей. Если проводить аналогию с тем же Logan Stepway, у французской машины бесступенчатая модификация дороже обычной на 35 тысяч. Есть неплохой шанс, что эпохальный XRay Cross CVT будет стоить меньше миллиона.

Текст Евгений Липовицкий