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Дилер-клуб   10 июля 2019   

Семейный автомобиль по семейной программе. Volkswagen Teramont 

Согласны ли вы с известной поговоркой: «В тесноте, да не в обиде»? 

«Автономия» предлагает свою: «Всем должно быть комфортно!». Мы думаем, с этой поговоркой согласятся все, а чтобы так действительно было, официальный дилер «Автономия» предоставляет специальную кредитную программу для многодетных семей. 

У вас три и более несовершеннолетних ребенка? Тогда для вас действует кредит с процентной ставкой от 3,9% на просторный Volkswagen Teramont. 

 

Volkswagen Teramontбольше, чем просто большой. Описать его можно несколькими словами: безопасный, инновационный, мощный, вместительный. 

Как вы думаете, подойдет ли он для вашей семьи? Чтобы быть уверенными на 100%, записывайтесь на тест-драйв. 

 


 

Подробнее об автомобиле вы можете узнать по телефону +7 (495) 256-24-58 

 

 

Официальный дилерVolkswagen «Автономия» 

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш. 


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