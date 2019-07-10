Семейный автомобиль по семейной программе. Volkswagen Teramont 

Согласны ли вы с известной поговоркой: «В тесноте, да не в обиде»?

«Автономия» предлагает свою: «Всем должно быть комфортно!». Мы думаем, с этой поговоркой согласятся все, а чтобы так действительно было, официальный дилер «Автономия» предоставляет специальную кредитную программу для многодетных семей.

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Volkswagen Teramont – больше, чем просто большой. Описать его можно несколькими словами: безопасный, инновационный, мощный, вместительный.

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Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.