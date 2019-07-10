  • Сегодня: Среда, Июль 10, 2019
 

 
Новости   10 июля 2019   

УАЗ Патриот с АКПП получит обновлённый мотор

С конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия моторов ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения. Это завершающий этап проекта по созданию модернизированного двигателя, который будет устанавливаться на УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач, а также на модели Пикап и Профи.  

 В модернизированном моторе насчитывается около 30 оригинальных новых деталей, таких как блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и многие другие.  

Модернизация коснулась бензиновых и газобензиновых версий. В настоящее время идет завершающая стадия подготовки производства, и на Ульяновский автомобильный завод уже отгружена первая опытно-промышленная партия доработанных двигателей. 


«В двигатель внедрена новая система охлаждения по двум причинам: с одной стороны, она модернизируется для автоматической коробки передач, с другой – для улучшения климата в салоне», – уточнил директор Научно-технического центра Заволжского филиала ООО «УАЗ» Дмитрий Мешков.  

На отопитель салона теперь будет забираться из двигателя более горячая жидкость. Это позволит сократить время прогрева салона автомобиля и улучшить потребительские свойства автомобиля.   


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу