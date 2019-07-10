25 июля нам покажут новый Pajero Sport. А пока тизер!

Нынешнее поколение Pajero Sport дебютировало в 2015 году c концепцией стильного и комфортного внедорожника. Как и подобает модели с таким названием, автомобиль обладает впечатляющими характеристиками на бездорожье, долговечностью, надежностью и безопасностью, обеспечивая при этом подобающий нынешним реалиям комфорт и достойную динамику. В новой модели обещают ещё еще больше дизайнерских элементов, удобства и комфорта. Ждать осталось недолго.





