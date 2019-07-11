Куда мы катимся? Люди не хотят покупать автомобили

Автомобильный мир на грани катастрофы. Вся парадигма потребления меняется. Появились доставки, кэшбеки, программы лояльности, такси дешевеет вопреки здравому смыслу. Передвижение в пространстве больше не самоцель. И это лишь малая часть настроений, витающих в и без того серьёзно разряжённой атмосфере в автомобильной общественности.

Лёгкость кредитов сделала автомобили доступными практически всем, кто зарабатывает хоть немного больше прожиточного минимума. Это, кстати, одна из причин, почему автомобильная пресса не может выбраться из затяжного пике вот уже который год. И кризисы здесь ни при чём: человеку просто неинтересно читать про то, что у него уже есть. Большинству потребителей неважно, как новая Creta/Arkana/Vesta входит в поворот на скорости 90 км/ч с отключённой системой стабилизации: они так не ездят. Народу важно знать, что их машина умеет ехать, сама переключать передачи, охлаждать воздух в салоне летом, греть — зимой и не ломаться. А эту информацию до клиента легко донесёт либо менеджер в дилерском центре, либо специалист службы поддержки.

Люди перестали хотеть автомобили. Молодёжь больше не вешает на стены комнат постеры с суперкарами, трансляции «Формулы-1» никто не смотрит. Машина перешла из области предметов культа в устаревшее средство передвижения. Разумеется, это справедливо в основном для крупных городов. В глубинке автомобили ещё долго будут одним из немногих способов сообщения с цивилизацией. Но в том-то и беда: основные продажи всего, что сопровождало автомобили, были всегда именно в крупных городах. А сельские жители не смогут поддерживать всю имеющуюся инфраструктуру в том объёме, который она привыкла всасывать.

Автомобильные издания закрываются одно за другим. Первыми под удар, разумеется, попали бумажные СМИ. Дилеры наконец-то признались, что продажи в мае 2019 года рухнули на одну пятую. Национальное бюро кредитных историй отчиталось о падении объёмов автокредитования. Люди не хотят покупать новые автомобили. Почему? Загибаем пальцы.

Сократился ассортимент. На данный момент при имеющемся законодательстве продавать в РФ что-то, собранное за пределами РФ, крайне невыгодно. Немалые затраты на сертификацию могут просто не окупиться из-за высокой цены, обусловленной «конскими» налогами. А производят у нас не так уж и много, если разобраться.

Со всех сторон автомобилистов травят новыми штрафами, платными парковками, сужением дорог и вездесущей плиткой, транспортными налогами, постоянно растущими ценами на топливо. Как только человек покупает машину, он фактически открывает ящик Пандоры или, вернее сказать, даёт тысячам дельцов право распоряжаться своим кошельком.

Дилеры стонут от падения продаж. Но, если разобраться, они сами в этом виноваты. За среднюю цену одного ТО у официального продавца можно перелопатить полмашины в неавторизованном сервисе! Те, кто умеет считать деньги и риски, ожидаемо пойдут не в красивый сетевой шоу-рум, а на интернет-площадку объявлений «вторички».





В падении продаж виноваты и сами производители. В середине 90-х годов они решили, что продавать по-настоящему надёжные машины невыгодно. Надо наращивать объёмы сервиса. Как итог моторы, еле-еле достигающие 100 тысяч километров пробега, да и то с задирами в цилиндрах, полупровёрнутыми вкладышами и треснутыми коленвалами. Патрубки и прокладки делают чуть ли не из картона. И кому это понравится? Почему тридцатилетний «немец» ездит и по сей день, и единственное, о чём должен думать его владелец, — защита от коррозии, а новый «премиальный» хетчбэк не вылезает из сервиса неделями?

Люди привыкли хотеть то, что они не могут себе позволить. Поэтому мы до сих пор иногда читаем про новый Lamborghini Urus, да и то ворчим, что это всего лишь Touareg с дорогим кузовом. Тем временем массовый сегмент попросту себя изжил. Никто не хочет разбираться в том, какие светодиоды встроены в фонари на новом Kia Seltos, потому что это — абсолютно искусственный продукт, созданный без души, но с диким желанием наварить побольше маржи. Да, он будет не хуже Creta и Kaptur, а водители белых Rio будут смотреть на него, как на мираж в пустыне. Но Seltos не изменит ситуации на рынке.

В качестве завершения принято писать о возможном развитии событий. В данном случае оптимизма маловато. Продажи так и будут падать, пока рынок не устаканится на некоем, так сказать, «естественном» уровне потребления: новую машину будут покупать те, кто продал старую. Новые автовладельцы, сдающие на права в наши дни, вполне ожидаемо как раз купят то, от чего захотят избавиться те, кто может купить новый автомобиль. Таков порядок нормального рынка.

Но и это равновесие не будет долгим. Виной тому действия, предпринимаемые властями. Они хотят сделать жизнь автомобилиста-одиночки невыносимой. Цели у них вроде бы благородные: уменьшить транспортный поток и разгрузить дороги. Но они не понимают, что своими действиями убивают целую индустрию. Каршеринг и такси уже косвенно повлияли на продажи. Дальше будет больше. Всё идёт к тому, что лет через тридцать мы будем рассказывать своим внукам, старинную былину, о том, как когда-то сами покупали и обслуживали автомобиль.

Текст Евгений Липовицкий