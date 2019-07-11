Новый Jeep Gladiator – главный герой Camp Jeep 2019

С 12 по 14 июля в Сан-Мартино-ди-Кастроцца (Италия) пройдёт Camp Jeep — ежегодная встреча владельцев и любителей автомобилей Jeep, в рамках которого будет показан пикап на базе внедорожника Wrangler. Самый проходимый среднеразмерный пикап Gladiator оснащён современным 3.0-литровым двигателем EcoDiesel V-6 мощностью 260 л.с. Линейка моторов также включает бензиновый Pentastar V6, 3.6 л мощностью 285 л.с. Поступление автомобиля в продажу планируется в 2020 году

Первый пикап Jeep появился в 1947 году. Тогда компания Willys Overland представила однотонный мини-грузовичок на базе модели CJ-2A. История подобных моделей Jeep завершилась в 1992 году, когда свет увидел Jeep Comanche. И вот спустя 27 лет бренд возвращается в сегмент пикапов. Jeep Gladiator будет доступен для продажи в трёх комплектациях: Sport, Overland и Rubicon.

Новый Jeep Gladiator отличает суровый облик, в котором угадываются традиционные дизайнерские решения бренда. Конструкторы сохранили фирменную решётку радиатора с прорезями, ширина которых была увеличена чтобы улучшить прохождение воздуха для охлаждения моторного отсека.

В задней части кузова установлены квадратные светодиодные блоки фонарей. В конструкции грузового отсека Gladiator сделан акцент на практичность и универсальность. Кузов оснащён подсветкой и встроенными крепежами для фиксации груза. В качестве дополнительной опции предлагается электрическая розетка 220V с крышкой.

Среди особенностей модели следует отметить выбитый на петле размер торцевой головки Torx, которая необходима для снятия прочных алюминиевых дверей. В стандартное оснащение включён комплект инструментов, среди которых – насадки Torx для снятия дверей и опускания ветрового стекла.

В интерьере нового Jeep Gladiator соединены аутентичность, комфорт и интуитивно понятное управление. На центральной консоли расположен 7- или 8,4-дюймовый сенсорный дисплей системы UconnectTM четвёртого поколения. В панель приборов встроен 3,5-дюймовый информационный светодиодный TFT-дисплей. В качестве дополнительной опции предлагается его 7-дюймовая версия. Cистема поддерживает интеграцию с Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет использовать смартфон в режиме hands-free.





Задние сиденья пикапа уникальны по своей конструкции. Их можно зафиксировать для хранения вещей позади спинок или сложить. Так водитель получит доступ к вещевому отделению или обеспечит место для размещения крупных предметов. Под подушками задних сидений расположен стандартный вещевой отсек. По заказу он может быть оборудован запираемой крышкой.

Jeep Gladiator, в зависимости от комплектации, может иметь два разных варианта полного привода. Система Command-Trac включена в стандартное оснащение версий Sport и Overland и отличается двухступенчатой раздаточной коробкой.

На версию Gladiator Rubicon установлена система полного привода Rock-Trac с усиленными передним и задним мостами Dana 44 третьего поколения.

Системы Command-Trac и Rock-Trac наделены функцией управления распределением крутящего момента, которая оптимизирует тягу на скользких поверхностях. Дифференциал повышенного трения Trac-Lok (дополнительная опция для версий Sport и Overland) гарантирует лучшую тягу при движении по скользким дорогам или в условиях плохого сцепления. Среди особенностей пикапа облегченная прочная стальная рама. По сравнению с 4-дверным Jeep Wrangler рама нового Gladiator длиннее на 787 мм, а колёсная база — на 492 мм. Увеличенная колесная база и расположение центра грузовой платформы над задним мостом способствуют распределению массы и комфортному передвижению на загруженном автомобиле.

Новый Gladiator оснастили пятирычажной подвеской с цилиндрическими винтовыми пружинами. Пружины настроены так, чтобы достичь оптимального баланса между управляемостью, комфортом в движении (как с грузом, так и без него) и проходимостью. Комфорт в движении, устойчивость к опрокидыванию, грузоподъемность и возможности буксировки были улучшены за счет перенастройки амортизаторов, оптимизации жёстких точек крепления и расположения опор кузова.