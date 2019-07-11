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Дилер-клуб   11 июля 2019   

Если и менять автомобиль, то только на BMW

Задумались о покупке нового BMW? Не знаете, как безопасно продать уже имеющийся автомобиль? 

РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique с удовольствием купит Ваш автомобиль  и подберет новый BMW, который подойдет именно Вам! 

При покупке BMW по системе Tradein Ваш автомобиль принимается в качестве частичного взноса за новый автомобиль. Это предложение позволит Вам не только сэкономить существенную сумму, но и сократить затраты времени и сил на продажу старого автомобиля и выбор нового. Бонус Trade-in может составить сумму от 30 000 до 300 000р. 

Подробности в отделе продаж официального дилера РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique по телефону +7 495 787-17-87 

 

 

РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique 

Официальный дилер BMW 

Адрес: Москва, Б. Якиманка, д.26 


www.bmw-yakimanka.ru 

 

 

До встречи в РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique 

 

*Финальная стоимость зависит от результатов осмотра и технической диагностики состояния вашего автомобиля в любом официальном дилерском центре BMW.   

Не является публичной офертой. 


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