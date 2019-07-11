Если и менять автомобиль, то только на BMW

Задумались о покупке нового BMW? Не знаете, как безопасно продать уже имеющийся автомобиль?

РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique с удовольствием купит Ваш автомобиль и подберет новый BMW, который подойдет именно Вам!

При покупке BMW по системе Trade—in Ваш автомобиль принимается в качестве частичного взноса за новый автомобиль. Это предложение позволит Вам не только сэкономить существенную сумму, но и сократить затраты времени и сил на продажу старого автомобиля и выбор нового. Бонус Trade-in может составить сумму от 30 000 до 300 000р.

Подробности в отделе продаж официального дилера РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique по телефону +7 495 787-17-87

РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique

Официальный дилер BMW

Адрес: Москва, Б. Якиманка, д.26





www.bmw-yakimanka.ru

До встречи в РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique

*Финальная стоимость зависит от результатов осмотра и технической диагностики состояния вашего автомобиля в любом официальном дилерском центре BMW.

Не является публичной офертой.