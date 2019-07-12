Первый эксклюзивный тест-драйв компактного кроссовера JAC S3

Машина со звездой на носу, с перламутровой кнопкой аварийки и игривым ковриком в багажнике. То ли «Як» — самолёт, то ли мужской представитель семейства больших коров-Яков. Одним словом – машина-загадка, но только для россиян.

Например, жителям Казахстана JAС (читается, кстати, «Джак») модели S3 знаком более двух лет, и это не удивительно – сборка компактных китайских кроссоверов давно налажена на заводе СарыаркаАвтоПром в Костанае, на главной странице сайта которого компактный S3 – главный герой.

Итак, кто же ты, неизвестный науке зверь? Кроссовер? Но для честной принадлежности к этому классу у S3 не хватает важных вещей – дорожного просвета (на наш взгляд под установленной защитой он всего лишь около 180 мм) и полного привода, которого на этих машинах нет по определению.

Обычный легковой хэтчбек? Нет, и тут не совсем то – размеры салона всё же немаленькие, да и свесы минимальны.

Выходит, JAC S3 угодил точно посередине между двумя классами, и с точки зрения пользователя как раз весьма выгоден тем, кто 99% времени колесит по городу и лишь иногда, с опаской и аккуратностью съезжает на просёлок, ведущий к дачному домику.

Внешне машина однозначно удалась. С одной стороны – линии просты и логичны. С другой… я очень люблю «разбирать» экстерьер с интерьером на детали, отмечая те или иные дизайнерские штучки, создающие цельный и броский образ машины. Так вот, тут их полно. Да-да, не смейтесь, китайские производители всерьёз заняты имиджем продукта, стараются и привлекают к рисованию лучших художников.

Рисовавший JAC S3 хотел сделать боковину коротенькой машинки максимально динамичной, смело загнул кверху и поясную линию, и чёрную окантовку низа машины. Не постеснялся перечеркнуть этой окантовкой даже заднюю колёсную арку, вздёрнув до кучи и мелкое декоративное окошко за задней дверью. Но чтобы не получить в результате профиль драг-рейсера, скребущего асфальт носом, уравновесил все эти «взлёты» ниспадающей крышей. В результате кривые пересеклись как раз возле того окошка, которое уменьшилось до размера детской ладошки.

Получился очень органичный профиль, сбалансированный заметным подъёмом подоконной линии к лобовому стеклу. Такие смелые треугольники по углам оконных проёмов когда-то произвели революцию в американском дизайне, сделали запоминающейся внешность 24-й Волги, и здорово, что удачный приём пригодился и здесь.

Скромных размеров «носик»-капот при большой общей длине передней части породил огромное и пологое лобовое стекло – снова смелый приём создания запоминающейся внешности. Посмотрите, где в результате сидит водитель – практически в центре базы. Да, создатели этого авто точно смотрели и в сторону минивенов, скроив пассажирскую часть с прицелом на вместительность.

Ну и конечно, заметны крупные внешние детали – фары с фонарями, мощнейшие брусья решётки радиатора и как венец – огромная пятилучевая звезда эмблемы. Кому-то подобные решения покажутся вульгарными, но на мой взгляд JAC S3 – наглядный пример того, как можно простыми средствами сделать машину заметной, индивидуальной, не отойдя и от аэродинамики, и от требований пассивной безопасности.

В салоне тоже всё очень неплохо. Места полно – и в длину, и в ширину, и не смотря на ниспадающую крышу, в высоту.

Его много и в багажнике. Отделка интерьера, не смотря на тряпичную основу, тоже не лишена акцентов – красные строчки на сиденьях, такие же смелые, как и угловатые окантовки приборов серебристого цвета и главное – пухлые двухцветные коврики с разнообразной прострочкой. Боюсь, правда, что после первой же зимы они поблёкнут и даже порвутся. Но за решительность по части слома стереотипа – зачёт.

Органы управления просты – машина бюджетная, всё незатейливо, ручки и кнопки знакомы — встречались у других марок. Трогательная клавиша аварийки снабжена блестящей красной подложкой, от чего не просто хорошо видна, а даже назойлива.

Это правильно – главный сигнализатор окружающим об опасности должен быть наиболее заметен, и он заметен! Руль – жёсткий пластик, но даже в начальной версии есть регулировка громкости приёмника кнопками на руле. Сиденья с хорошей боковой поддержкой и лифтом.





В салоне – никаких скрипов, шум ветра на скорости почти не слышен и даже задние арки более-менее активно отражают шум от колёс.

Как он едет? Как обычный стандартный автомобиль. Поведение, скорее, легковое, да и что ожидать от Макферсона спереди и эластокинематической балки сзади? Мотор 1.6 л в 109 л.с. не то чтобы бодр, но более-менее резво разгоняет машину. Шестиступенчатая механика позволяет оперативно восполнить тягу быстрым переключением вниз при том что гружёная машина в гору потребует таких переключений два или три.

Одним словом – техника для равнин и скромных динамических амбиций. В принципе, именно такая и нужна большинству городских пользователей. Есть версия с вариатором – та ещё медленнее и прожорливее. Кстати, получив машину с цифрой среднего расхода в 10,8 л/100 км за пару дней экспериментов со скоростью, аккуратного пользования педалью газа и прогнозирования дорожных ситуаций, цифру удалось снизить до 7,8 л/100 км. Управляется JAC S3 на асфальте на твёрдую «четвёрку с плюсом», по-легковому. Никакой задумчивости на движения рулём или неадеквата рулевого усилителя не наблюдается. Тормоза отличные, есть даже помощник, облегчающий старт на подъёме. В общем, всё хорошо ровно до того момента, как кончается асфальт и начинается просёлок.

Вот где штормит и кидает S3 основательно. Причём, и на мелких неровностях, и на средних кочках. О больших и говорить не приходится – там движение со скоростью пешехода, аккуратнейший выбор траектории и исключительно первая передача. Нет, проехать можно, но крадучись, если не ползком. Опять же – ничего неожиданного. Доля таких вот сотен метров в общем пробеге среднестатистического S3 вряд ли составит пару процентов, так для чего городить длинноходность и всеядность подвески?

Коллеги из Казахстана тоже регулярно жалуются на жёсткость пружин с амортизаторами в S3. Поскольку там машины уже накрутили свои десятки тысяч пробега, есть и понимание того, насколько кроссовер вообще и подвеска в частности долго проживёт в наших реалиях. Говорят, что пару лет выхаживает, прежде чем начинает постукивать. Тут асфальт получше, стало быть, по крайней мере в гарантийный период проблем возникнуть не должно.

Итак, вот вам портрет: автомобиль симпатичный и современный. При этом простой и понятный, удобный в пользовании, вместительный, практичный и не особо дорогой. Кто его купит? Скорее всего непритязательные начинающие водители или те, кому нужна вторая машина с большим багажником в семью. Среди конкурентов JAC S3 по одну сторону грани, разделяющей кроссоверы и легковушки моноприводный Renault Duster, а по другую – Sandero Stepway и Lada X-Ray Cross. Все они примерно в одном ценовом диапазоне и нацелены на одну нишу, и единственное преимущество JAC S3 здесь – его минивеновская вместительность при полном отсутствие мощных силовых агрегатов. Удержится ли на своей позиции S3? Всё зависит от того, обманет ли он ожидания владельцев и первые положительные эмоции от тест-драйва. Если он и вправду так наивно честен, как выглядит, то машине быть. Сам автомобильный концерн JAC демонстрирует все признаки наращивания присутствия в России – уже объявлено о скором приходе на наш рынок пикапа JAC Т6, а кроме того в линейке есть более крупный кроссовер S5. Дело за малым – изменить представление о китайском автомобиле как о дешёвом и ненадёжном продукте и следовать той самой путеводной звезде, что красуется на носу любого автомобиля JAC

Текст и фото: Евгений Хапов

Технические характериcтики JAC S3

Длина/ширина/высота 4325/1765/1660 мм

Колёсная база 2560 мм

Дорожный просвет 200 мм

Объём багажника 600 л

Снаряжённая масса 1325 кг

Полная масса 1625 кг

Трансмиссия 6МТ

Тип привода Передний

Тип двигателя Бензиновый R4

Объём двигателя 1600 см3

Мощность 109/6000 л.с. об/мин

Крут. момент 146/ 3500-4500 Нм об/мин

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Полузависимая

Разгон до 100 км/ч 9,9 с

Максимальная скорость 180 км/ч

Цена от 749 000 рублей