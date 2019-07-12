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Подготовка   12 июля 2019   

Ещё одна важная жидкость

Антифриз — продукт высокотехнологичный. От его свойств зависит срок «жизни» вашего двигателя и сохранность вашей нервной системы. Немецкий производитель Liqui Moly, представляет продуктовую линейку антифризов, с разными свойствами, которые предназначены для любых типов двигателей. Все они с особенностями, о которых вы можете не знать, а они, в свою очередь, могут оказаться крайне важны.

KFS11 (стандарт G11)Самый доступный, так называемый, гибридный антифриз первого поколения с силикатами в основе. Если ваш автомобиль появился раньше 2006 года смело можете покупать именно его и менять раз в два года. 

KFS 12+ (стандарт G12+) — Карбоксилатный антифриз. Самый универсальный продукт для широкого круга современных европейских автомобилей. Служит не менее пяти лет, смешивается с G11. 

KFS 12++ (стандарт G12++)Лобридный антифриз, или гибридный нового поколения с содержанием силикатов, как называют его в Liqui Moly. Это продукт для новых поколений автомобилей концернов VAG и MercedesBenz. Допускается использование в японских и корейских автомобилях при обязательном условии полной замены с промывкой системы.


KFS 13 (стандарт G13) — Лобридный антифриз самого нового поколения с улучшенными экологическими параметрами. А точнее, вместо ядовитого для всего живого этиленгликоля применен сравнительно безопасный глицерин.  Этот продукт создан для самых новых автомобилей концернов VAG и MercedesBenz. 

KFS 33 (стандарт G33)Лобридный антифриз  цвета морской волны, подходящий  французским автомобилям концерна PSA Он не смешивается вообще ни с чем, зато работает очень долго и вполне экологичен. 

Какие проблемы могут быть, если смешать несмешиваемое? Все просто! Ингредиенты вступают в реакцию, часть выпадает в осадок. Осадок естественным образом оседает в самых узких и самых горячих местах, буквально прикипая. Образуется термоизоляция там, где ее не должно быть, прогорают прокладки, забиваются каналы, радиаторы, помпы. Ресурс двигателя резко приближается к нулю… А еще может пропасть антикоррозионный эффект, что усугубляет проблему. Обо всем этом нужно помнить не только при замене антифриза, но и покупая баночку с собой в дорогу «на долив».


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