BMW X7 — пространство для главного

Яркий представитель класса «люкс»: новый BMW X7 представляет собой элегантное сочетание внушительности и неповторимости. Несмотря на грандиозный облик автомобиль создает ощущение легкости и маневренности благодаря чистым и стремительным линиям. В то же время внушительное пространство салона наделяет автомобиль новаторским сочетанием таких качеств, как эксклюзивность, практичность и мобильность, а также обеспечивает несравненный комфорт для пассажиров, в том числе и третьего ряда сидений. Очарование — его сущность. Элегантность — его характер.

Выдающиеся технологии и инновационные решения для создания исключительных впечатлений от вождения подчеркивают уникальность BMW X7. Современная и интуитивно понятная концепция кокпита, ассистенты вождения и парковки с функцией помощи при движении задним ходом: обширный ассортимент функций и систем помощи водителю в сочетании с инновационным пакетом BMW Personal CoPilot гарантируют максимальный комфорт в каждой поездке и соответствие ожиданиям водителя.

Опции оснащения BMW Individual позволяют новому BMW X7 достичь нового уровня эксклюзивности. Лакокрасочное покрытие «Аметрин металлик» наделяет автомобиль невероятной притягательностью и удивительной харизмой. Несравненную атмосферу в салоне создает сочетание высококачественной кожи и контрастных декоративных элементов.

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РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique

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