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Дилер-клуб   15 июля 2019   

BMW X7 — пространство для главного

Яркий представитель класса «люкс»: новый BMW X7 представляет собой элегантное сочетание внушительности и неповторимости. Несмотря на грандиозный облик автомобиль создает ощущение легкости и маневренности благодаря чистым и стремительным линиям. В то же время внушительное пространство салона наделяет автомобиль новаторским сочетанием таких качеств, как эксклюзивность, практичность и мобильность, а также обеспечивает несравненный комфорт для пассажиров, в том числе и третьего ряда сидений. Очарование — его сущность. Элегантность — его характер. 

 

Выдающиеся технологии и инновационные решения для создания исключительных впечатлений от вождения подчеркивают уникальность BMW X7. Современная и интуитивно понятная концепция кокпита, ассистенты вождения и парковки с функцией помощи при движении задним ходом: обширный ассортимент функций и систем помощи водителю в сочетании с инновационным пакетом BMW Personal CoPilot гарантируют максимальный комфорт в каждой поездке и соответствие ожиданиям водителя. 

 

Опции оснащения BMW Individual позволяют новому BMW X7 достичь нового уровня эксклюзивности. Лакокрасочное покрытие «Аметрин металлик» наделяет автомобиль невероятной притягательностью и удивительной харизмой. Несравненную атмосферу в салоне создает сочетание высококачественной кожи и контрастных декоративных элементов. 

 

Многие дилеры предлагают «отличные» или «лучшие» цены. Только РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique делает предложение по правильной цене на BMW X7 именно для Вас. 

 

Подробности в отделе продаж официального дилера РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique по телефону +7 495 787-17-87 

 

 


РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique 

Официальный дилер BMW 

Адрес: Москва, Б. Якиманка, д.26 

 

 

До встречи в РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique 

 

 

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