Лето – время выгодного сервиса в «Клуб 4х4» Сити 

Сеть сервисных станций «Клуба 4х4» продолжает расти. Мы уже писали о недавно открывшемся сервисном центре на Рублёвском шоссе, 68А (за ТЦ «Европарк») теперь же хотим сообщить о новых акциях для клиентов «Клуб 4х4» Сити (ул. Антонова-Овсеенко, 15 стр.3): до конца лета в нём действует скидка 25% на все виды работ и 10% — на запчасти и аксессуары.

Многие сервисные станции обещают минимальные расценки, но случается, что в итоге клиент получает счёт, который не соответствует обещаниям. При посещении любого из сервисных центров сети «Клуба 4X4» клиенты могут рассчитывать на объективную оценку ремонта и работ. Потому что для нас клиенты – прежде всего члены клуба, а мы всегда рады помочь единомышленникам. Мы гордимся тем, что сумели создать по-настоящему клубную атмосферу в своих сервисных центрах: большинство клиентов рекомендуют нас друзьям и коллегам!





Адрес: ул. Антонова-Овсеенко, 15 стр.3