Патриот с двумя педалями: мы ждали его 14 лет

«УАЗ Патриот» — автомобиль с интересной судьбой, о которой вполне можно снять слезливую программу для главного телеканала страны. Его начали проектировать ещё на заре девяностых, а продают до сих пор и, судя по последним данным промразведки, пока не собираются прекращать. Владельцы и многие сотрудники компании Sollers ласково называют его «Патрик», а в сети то и дело всплывают фото, как продукция УАЗ ржавеет прямо на стоянке дилера.

Первые поставки UAZ Patriot (латиница использована не случайно: так просили именовать изделие представители «СеверстальАвто», ныне Sollers) начались в 2005 году. Тогда ульяновцы не без гордости говорили, что Patriot — продукт исключительный и не имеет аналогов на российском рынке. И ведь не соврали: так долго предлагать горожанам то, что им не нужно, за всю историю новой России не пытался, наверное, никто.

Но на дворе уже вовсю бушует 2019-й. «Патриот» до сих пор в строю — через 14 лет после начала продаж и через уже почти тридцать с начала проектирования. И вот появилась информация, что в сентябре у дилеров появятся-таки модификации с «автоматом».

Большой комфортный внедорожник для города — так мы должны были воспринимать детище УАЗа. Те, кто решился на приобретение, скромно поправляли описание: «В принципе, и для города тоже, но…» — и в этом «но» скрывалась вся суть. «Месить» передачи вечно люфтящим рычагом в городе было, мягко говоря, неудобно. Рулевое управление за 14 лет конвейерной жизни немного улучшилось, но не настолько, чтобы затмить удобством дубовую подвеску и «длинную» педаль сцепления. По сути, у «Патрика» был только один козырь: за сумму «около миллиона» покупатель получает огромный автомобиль. Салон просторный, багажник необъятный. Проходимость сумасшедшая, с этим спорить глупо. Выносливость тоже на зависть многим западным и азиатским аналогам.

Но как бы ни хотел типичный городской обитатель ездить на нашем рамном великане, именно отсутствие «автомата» останавливало почти всех. Так что появление этого агрегата — событие действительно эпохальное. Правда, пару лет назад подобный аппарат с двумя педалями уже был представлен узкому кругу особо приближённых лиц: один из дилеров установил на УАЗовский внедорожник четырёхступенчатую АКП A30-40LE производства Aisin и BorgWarner. Узел древний, хоть и испытанный тридцатью с лишним моделями внедорожников начиная аж с 1985 года. Потенциальным заказчикам предлагали подобную «конверсию» за 150 тысяч. Немудрено, что массовым такой «тюнинг» не стал.

Теперь же мы с вами наконец-то станем свидетелями поистине эпохального события: УАЗ начнёт серийное производство — барабанная дробь — самого мощного «Патриота» с 6-ступенчатым, то есть вполне современным «автоматом».





Судя по просочившейся информации, на «Патриот» будут ставить агрегат Punch Powerglide 6L50. Эта коробка уже устанавливается на «ГАЗель Next», а до этого такими трансмиссиями оснащали продукцию концерна General Motors. Для «Патриотов» будут закупать лицензионную версию производства КНР, и здесь не стоит полемизировать по поводу качества: китайцы делают не хуже, чем остальные страны. Всё зависит только от заказчика: если попросят удешевить и сэкономить на комплектующих, ребята из Поднебесной с радостью исполнят распоряжение. А качество товарных автомобилей — это уже не их забота.

Но коробка, в принципе, известная. Это классический гидротрансформатор с шестью передачами, впервые представленный GM в 2006 году. На фоне возраста «пациента», сами понимаете… «Автомат» не любит длительного передвижения на высоких скоростях, но мало кто гоняет на «Патриоте» выше 100 км/ч, ибо это несколько страшновато из-за особенностей конструкции рулевого управления и характера полностью зависимой (и это в XXI веке!) подвески. Ресурс у 6L50 — около 200 тысяч километров, что вполне в рамках приличий. Все её «болячки» давно изучены, так что с обслуживанием проблем возникнуть не должно.

Максимальный крутящий момент, который может «переварить» PPG 6L50, — 500 Н·м. Судя по последним разведданным, на машины с «автоматами» будут ставить 150-сильный мотор ZMZ PRO. Момент у него — максимум 235 Н·м, если, конечно, не заправлять ракетным топливом. Так что запаса прочности АКП хватит за глаза. И нельзя не учитывать, что гидротрансформатор всегда настроен на оптимальную смену передач, а это значит, что в салоне будет тише и расход топлива вполне может снизиться по сравнению с «механическими» модификациями. На бездорожье, кстати, АКП тоже зачастую предпочтительнее, особенно если надо ехать «внатяг».

Для пущего эффекта выпустят ограниченную серию «Edition 1». Тираж — 300 экземпляров. От обычных версий эксклюзивная будет отличаться цветом кузова, кожаным салоном и мелким декором, вроде черной решётки радиатора и новых, «чернёных» колёсных дисков. Цена пока не объявлена, но в любом случае она будет тысяч на восемьдесят выше актуальных значений для версий с «механикой». Однако даже при этом уровне цен у «Патриота» неплохие шансы на успех: за 1,1 млн рублей рамных крупных внедорожников больше не предлагает никто. Остаётся дождаться августа: именно тогда новинка должна появиться в прайс-листах дилеров.

Текст Евгений Липовицкий