Кроссовер CHERRY TIGGO 4 адаптирован к российским условиям

Россия станет первой страной за пределами Китая, в которой будет представлен кроссовер TIGGO 4 нового поколения. Младший брат хорошо знакомого TIGGO 7 адаптирован к российским климатическим и дорожным условиям и появится на нашем рынке уже в августе 2019 года.

Учитывая суровые условия эксплуатации на российских дорогах, особое внимание уделили коррозионной стойкости. При изготовлении кузова CHERY TIGGO 4 используется высококачественная оцинкованная сталь с низким содержанием углерода. Такой металл сам по себе обладает высокой стойкостью к коррозии. Перед покраской для дополнительной защиты поверхности на корпус автомобиля наносится слой грунта на основе фосфата цинка. Применение технологии фосфатирования также способствует увеличению долговечности лакокрасочного покрытия. Такой подход к процессу производства и подготовки кузовов позволяет компании CHERY дать гарантию на автомобиль сроком 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.





Не забыли и про наши холода. Для комфортной эксплуатации в мороз в кроссовере TIGGO 4 предусмотрен полный «зимний» пакет, включающий в себя обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового и заднего стёкол, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Для поддержания этих опций в CHERRY TIGGO 4 установлен генератор повышенной мощности. Кроме того, в кроссоверах TIGGO 4 для российского рынка используются высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, уплотнители дверей и стёкол, что позволяет дольше удерживать тепло.

В автомобиле установлена система оповещения и связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС