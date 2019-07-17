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Новости   17 июля 2019   

V60 Cross Country добрался до дилеров Volvo Cars

Компания Volvo объявила о начале первых поставок универсала повышенной проходимости V60 Cross Country официальным дилерам в России, Белоруссии и Казахстане. В течение июля новые автомобили появятся у всех дилеров Volvo Cars.

 

 

Линейка автомобилей повышенной проходимости Cross Country была впервые представлена в 1997 году. Хотя модель V60 Cross Country формально не относится к полноценным кроссоверам, её дорожный просвет составляет внушительные 210 мм. Уже в базовой комплектации вседорожник оснащается полным приводом и рядом технологий-ассистентов: функцией автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control), электронной системой стабилизации (Electronic Stability Control), системой контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control) и специальным внедорожным режимом вождения.


 

 

Volvo V60 Cross Country производится на заводе в Торсланда (Швеция). Приём первых заказов на модель состоялся в начале апреля. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Cross Country Plus с бензиновым двигателем T5 (250 л.с.). Рекомендуемая розничная стоимость составляет 3 069 000 рублей. Полный список предлагаемых опций доступен в конфигураторе на официальном сайте


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