Немецкое стекло Webasto, китайский кроссовер Haval F7 и российский завод под Тулой

Немецкая компания Webasto, которая помимо знаменитых автономных отопителей, давно и прочно лидирует в области производства сдвижных стеклянных люков, спроектировала панорамную крышу для интеллектуального кроссовера Haval F7, сходящего с конвейера завода китайского бренда в России. Всё непросто, правда? А что вы хотите, глобализация…

Фокус в том, что благодаря минимальным зазорам, двухпанельный панорамный люк с электроприводом в закрытом состоянии со стороны выглядит как обычная крыша. Площадь остекления 0,83 м2, а это значит, что нажав всего одну кнопку можно пустить в салон много света и свежего воздуха. Люк можно приподнять и зафиксировать в любом удобном положении для водителя и пассажиров. Также важно отметить, что в стекло внедрён защитный слой от ультрафиолетового излучения солнца.





Панорамная крыша Webasto разработана с использованием инновационных и высокотехнологичных решений. Такие накрышные системы, как правило, имеют сложную конструкцию, но даже если речь идёт о неподвижной панорамной крыше, то её дизайн никогда не рассматривался разработчиками в отрыве от прочностных характеристик кузова. Что касается крыш с возможностью открывания, то конструкция с интегрированными в них сдвижными панелями обязана быть не менее жёсткой. Заботясь о практичности и комфорте, разработчики Webasto предусмотрели ветровые дефлекторы, чтобы защитить пассажиров от неприятного шума набегающего потока воздуха и нежелательных сквозняков. Если нужно экранировать проникающий сверху свет, достаточно закрыть сдвижную шторку, управлять которой можно как вручную, так и с помощью электропривода.

Накрышная система Webasto для модели Haval F7 разработана в тесном сотрудничестве с брендом Haval. Панорамная крыша устанавливается непосредственно на сборочной линии, благодаря чему обеспечивается безупречный внешний вид нового автомобиля и высокие эксплуатационные характеристики системы на протяжении всего срока эксплуатации.

Компания Webasto Group, головной офис которой находится в Штокдорфе возле Мюнхена, с момента своего основания в 1901 г. является глобальным партнером по инновационным системам большинства производителей автомобилей и входит в сотню крупнейших мировых поставщиков комплектующих для автомобильной промышленности. Сегодня подразделения компании находятся более чем в 50 странах. В 2017 г. объём продаж немецкого производителя превысил 3,5 млрд евро. Численность сотрудников компании превышает 13 000 человек