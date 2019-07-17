Моторизованные светлячки Osram

Самая большая опасность для мотоциклиста – остаться незамеченным. В нашем полудиком дорожном пространстве принято ездить на любой мототехнике, будь то мотоцикл, или мотовездеход, включив самый яркий свет, какой только возможно, да ещё добавив к этому звучный выхлоп. Но есть цивилизованные методы привлечь к себе внимание, не досаждая соседей по потоку сверканием дальнего света. Немецкий производитель мотоэкипировки HELD выпустил эксклюзивную коллекцию курток и жилетов с интегрированными светодиодными модулями, разработанными компанией Osram. Защитная одежда с подсветкой призвана обезопасить мотоциклистов, повышая их заметность на дороге в условиях плохой видимости – в пасмурную погоду, ночью и в сумерках. Подсветка имеет два режимами работы (мерцающий и непрерывный). Она гораздо эффективнее обычных светоотражательных элементов, недостаточно ярких и «работающих» только при наличии падающего света от автомобильных фар или уличных фонарей.

Всё это питается от аккумуляторов на 4000 мАч и в режиме непрерывного освещения работает до 7 часов. Наличие USB-разъёма обеспечивает быструю подзарядку от аккумулятора мотоцикла или внешнего зарядного устройства, например, от Power Bank.

Впервые компания Osram представила LED-модули для текстиля два года назад, проведя серию испытаний своей продукции на выносливость в экстремальных условиях – в том числе во время невероятно зрелищного вечернего хоккейного матча на Цугшпитце, самой высокой горе Германии. Световые модули Osram можно самостоятельно интегрировать в различную спортивную и защитную одежду или рюкзаки, при этом световоды регулируются по длине. Одежда со светодиодной подсветкой Osram не боится стиральной машины.





Следующим поколением светящейся экипировки Osram станет объединение LED-модулей для текстиля с сенсорной технологией и возможностью Bluetooth-управления подсветкой, а также другими опциями, включая инициацию экстренного аварийного вызова.