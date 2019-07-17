ŠKODA KAMIQ. Компактный городской SUV на конвейере

Первый компактный городской SUV и третий в общем списке моделей чешского бренда для европейского рынка, SKODA KAMIQ сошел с конвейера на заводе в Млада-Болеславе. Автомобиль стал самой доступной чешской моделью SUV и сочетает в себе управляемость, манёвренность легкового автомобиля и лучшие качества кроссоверов – увеличенный дорожный просвет и высокую посадку.

Для производства модели KAMIQ была адаптирована сборочная линия на платформе MQB27 и созданы новые пресс-формы. Претерпели изменения окрасочный и кузовной цеха, а также линия финальной сборки. Ежедневно на заводе в Млада-Болеславе будет собираться около 400 экземпляров ŠKODA KAMIQ.





Новый ŠKODA KAMIQ базируется на платформе MQB концерна Volkswagen Group и впечатляет своими современными электронными ассистентами, информационно-развлекательными системами, эмоциональным дизайном и целым рядом практичных решений в духе Simply Clever. Просторный салон (общая длина автомобиля 4 241 мм) делает KAMIQ идеальным как для семей, так и для клиентов, выбирающих активный образ жизни. Современные помощники водителю, мультимедийные системы, линейка эффективных и экономичных двигателей рассчитаны преимущественно на молодую аудиторию. Следуя распространённой в последнее время моде, KAMIQ предлагается исключительно с передним приводом. Так ŠKODA отвечает на приоритетные пожелания покупателей автомобилей этого сегмента