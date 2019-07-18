Электромобили: да, но нет

Доходы населения падают. Это сказывается на всём, в том числе и на развитии нашего автомобильного рынка. А если человек не может себе что-то позволить, он начинает заниматься самовнушением. Так, я часто слышу разговоры на тему будущего всего автомобильного мира. Мол, скоро и «права» не нужны будут, ведь появятся «беспилотники», и все будут ездить на электричестве и все ваши/наши «керосинки» устареют, поэтому покупать машину в наши дни уже атавизм.

Понять таких «провидцев» можно: все специализированные средства массовой информации (в том числе и наше) то и дело сообщают об очередных прорывах в области высоких технологий. Концепт-кары, автономные аппараты, экология, топливные элементы… Да, ведущие умы мира работают над тем, чтобы мы просто садились в самобеглую капсулу и отдыхали, пока она доставляет нас куда надо. Но нельзя недооценивать инерционность как общества потребления, так и индустрии в целом. Судя по всему, назрела необходимость расставить все точки над «ё».

Теория

Да, электрические машины несколько эффективнее, нежели аналоги даже с самыми прогрессивными видами двигателей внутреннего сгорания. У всех на слуху, конечно же, Tesla — Илон Маск всё-таки гений пиара. Его продукция и правда во многом обогнала время. Но теперь в борьбу за — особо отметим — пока ещё очень немногочисленных покупателей включились почти все автогиганты. Один из свежих примеров — Jaguar i-Pace, который вполне официально можно приобрести в России с гарантией и прочими «плюшками».

Машина у англичан получилась феноменальная. От разгона буквально темнеет в глазах: никогда ещё утилитарные автомобили не могли утереть нос породистым суперкарам. Этот Jaguar может. Он красив, удобен, прогрессивен и так далее и тому подобное. Но есть большая проблема: его надо заряжать. Либо от специальных мощных станций, дабы уложиться в пару часов, либо от домашней сети в 220 вольт, но это займёт уже не менее 10 часов. Грубо говоря, если вы собираетесь ездить на нём на работу и заряжать его, пока исполняете служебный долг, i-Pace должен быть всё время подключён к розетке.

Другой вопрос — автономность. Не в плане вождения, а в плане того, как далеко можно уехать на таком автомобиле. Реальный пробег в условиях города — около 300 км. То есть, если захочется поехать в Питер, путешествие может затянуться: придётся то и дело искать, где пополнить запас энергии.

Суровая реальность

Именно это — главный недостаток электромобилей в том виде, какой сейчас позволяет технология. В Европе и США не хватает мощных зарядных станций, что уж говорить о нас. И тут получается замкнутый круг: люди не хотят покупать электромобили, ибо дорого и негде заряжать, а «капиталисты» не спешат вкладываться в развитие сетей зарядных станций, потому что они ещё долго не окупятся. Уже давно набивший всем оскомину пример Норвегии, где продажи электромобилей превысили продажи традиционных машин, здесь не сработает: в Норвегии совсем иные объёмы, куда более низкая плотность населения и по-другому построена вообще вся энергетика. Пример Норвегии — типичный «сферический конь в вакууме».





Для того чтобы электромобили стали привлекательнее, нужен серьёзный прорыв в технологиях аккумуляторов. И он рано или поздно произойдёт. Но точно не в ближайшие лет десять: сообщения об испытаниях твердотельных аккумуляторов, элементах на графене и других новых материалах появились год-два назад. Далее воспоследуют всеобъемлющие испытания, наладка процесса изготовления, да и сама индустрия, штампующая сейчас старомодные батареи, явно не обрадуется новым конкурентам, и в дело вступят интриги, лоббирования, законы и прочие гадости. Так что нового типа батарей нам ещё долго не видать.

Но реально интересные электрические аппараты проектируют уже сейчас. Пока они ориентированы на любителей экзотики с весьма тугими кошельками. Но ведь этот сектор существует. Мало того, он растёт. Взять, к примеру, хотя бы проект Bollinger — мне кажется, идейно он очень близок к ранним версиям Defender. Даже внешне похож. Преимущество — колоссальный крутящий момент сразу, с подачи тока на катушки. На таком монстре штурмовать бездорожье одно удовольствие. Если все цепи хорошо изолированы, на Bollinger можно хоть по дну реки проехать. И как только американцы наладят мелкосерийное производство, этот внедорожник найдёт своего покупателя. Но тенденции это не создаст.

Китайский синдром

Есть всего одна великая держава, которая на данный момент уже близка к массовому переходу автопарка на электротягу, — Китай. У них нет выбора, ибо уже есть реальные проблемы с экологией: все, кто имел радость посетить Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, да любой крупный город, знают: там нечем дышать. Поэтому правительство КНР всячески стимулирует производство и продажу электротранспорта. И появляются очень интересные проекты типа Nio, Lucid и так далее.

Но что же ждёт нас с вами и нашу «одну шестую часть суши»? В ближайшие лет десять вообще ничего. Как ездили на традиционном топливе, так и будем. Электромобили будут продаваться ничтожными тиражами для тех, кто хочет поострее, помоднее и не так, как у соседа по даче. В городах, где, в общем-то, проблема загрязнения воздуха наиболее заметна, только на создание приличной сети зарядных станций уйдёт лет пять — и это очень оптимистичный прогноз.

Продажи новых машин так и будут падать, но не из-за экологических чаяний народа, а из-за геноцида водителей, который сейчас только набирает обороты во всех городах. Между прочим, вот вам ещё один фактор: в распространении автономного транспорта меньше всего заинтересовано правительство. Роботы не будут нарушать, с них не стрясти денег. Штрафы — «новая нефть» России, поэтому нам будут строить новые дороги, ровные, хорошие, но с абсурдными ограничениями скорости, ибо бюджет сам себя не пополнит.

Текст Евгений Липовицкий