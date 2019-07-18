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Новости   18 июля 2019   

В Тольятти появился Апал на агрегатах Lada 4×4

Название странное, конечно, тем более, что он не просто Апал-21541, а ещё и «Сталкер». С помощью коллег с сайта drom.ru нам удалось выяснить некоторые технические подробности об автомобиле стоимостью больше 1 200 000 руб.

Апал-много цифр «Сталкер» построен на агрегатах Lada 4×4, у него трехдверный кузов каркасно-панельной конструкции, где несущая структура сварена из стальных труб  прямоугольного сечения, а наружные панели отформованы из АБС-пластика. Разработала «Сталкера» —  тольяттинская компания «Апал», специализирующаяся на производстве изделий из пластика и композитных материалов.


Автомобиль оснащается  бензиновым мотором, развивающим 83 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой МКП. Длина машины — 3 550 мм, а если верить ОТТС, то таких машин будет выпущено всего 150. Эксклюзив!


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