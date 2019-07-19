Новый Renault Duster: неизбежен и нетороплив

На днях в Индии показали обновлённый Duster… первого поколения. На берегах великого Ганга решили ничего не менять, обошлись «косметикой». Новый передок, пластиковый декор сзади, чуть подправленный салон — а машина, по сути, всё та же. У нас такой манёвр, скорее всего, не сработает.

Logan и все-все-все

В середине нулевых компания Renault показала первый Logan. Это было событие года: ради производства нового народного автомобиля французы выкупили производственные мощности АЗЛК у столичного правительства. «Мировой бренд пришёл к нам всерьёз и надолго, — думали мы. — Ух, заживём!»

Зажили, да. Logan быстро стал мегапопулярным. Частные поездки, такси, курьерские — почти на все случаи жизни. Вполне логично, что французы решили развивать успех. Прошло три года, и вот уже все, кто мечтал о «Ниве/Шниве», копят деньги на Duster, собранный на той же платформе B0. Доступный кроссовер стал эталоном. По соотношению цена/качество ему не было равных. Проходимость — лучше всех. Цена разумная. Что же покупателям ещё надо?

Как утверждал (и, что характерно, поныне утверждает) Росстат, доходы населения росли, а вместе с ними множились и трансформировались потребности. Команда Renault это прекрасно понимала и адаптировала для нашего рынка яркий, модный Kaptur. Вроде бы стильно, прогрессивно, но… Чувствовалось, что автомобиль создавали грамотные специалисты, зажатые в очень суровые бюджетные рамки. Многие решения в интерьере иначе как компромиссными не назвать. Но, кажется, и в этот раз сработало: Kaptur тоже полюбили.

Теперь вот Arkana — внедорожное купе, призванное привлечь и любителей помесить грязь, и городских глав семейств, и начинающих водителей, которые до недавнего времени думали о хетчбэках гольф-класса. И снова та же агрегатная база — многострадальная платформа Global Access, вернее, её очередное обновление. «Зайдёт» ли новинка в России? Даже самые крутые аналитики не ответят. Пускай Росстат дальше заявляет, что жить становится лучше и заработки россиян растут вместе с ВВП, экономическая ситуация в стране такова, что каждый второй не уверен в своём финансовом благополучии. Комитет автопроизводителей делает вид, что падение продаж в 2019 году — это непорядок. На самом же деле ситуация следующая: рынок уже, по сути, насытился. Большинство тех, кто хотел автомобиль, его купили. Новый — дорого. Как заставить упрямых автолюбителей нести свои сбережения в кассу дилера?

Перемен требуют наши сердца

Один из цивилизованных способов — постоянно обновлять модельный ряд. Времена, когда соотечественники готовы были покупать что угодно, лишь бы не «Жигули», прошли. Пора работать по законам рынка: продажи у тех, кто предложит современнее, лучше и дешевле. Рынку нужны новинки.





Западная Европа уже полтора года вовсю «потребляет» полноценное второе поколение Duster, только там он известен, как Dacia. Внешне он не то чтобы совсем другой, но несколько «штрихов к портрету» сделали из «трудяги» вполне «продвинутого функционера». Живьём, кстати, второй Duster выглядит очень здорово, подтянуто. Из свеженького в плане техники — 1,3-литровый бензиновый 150-сильный турбомотор, как и в Arkana.

Пока российские клиенты «донашивают» первые Duster, нам предложили кросс-купе Arkana. Дизайн кузова действительно получился эффектным. А вот интерьер — слишком скромным. Неплохим, но не таким эффектным, как, например, в европейских Renault. А что, если сравнить фото салона Dacia Duster II и Renault Arkana? Ба, да это же один и тот же интерьер с некоторыми поправками на оснащение и мелкие детали вроде воздуховодов, иного оформления дисплея мультимедийной системы и блока климат-контроля. В Duster этот «гарнитур» чуть проще, но это правильно и логично.

Отсюда следует весьма обнадёживающий вывод: второе поколение Duster от нас не так уж и далеко. Над ним уже работают, адаптируют под суровые условия. В Старом Свете для Duster предлагают «робота» вместо CVT, но это связано прежде всего со спецификой эксплуатации и более жёсткими экологическими нормами. И, раз уж ради Arkana 1,3-литровый бензиновый агрегат «подружили» с вариатором, да ещё и готовы давать на этот «тандем» гарантию в 5 лет, вполне очевидно: российский Duster второго поколения получит ту же силовую установку. Правда, это явно будет самая дорогая модификация. А вот дизельная версия, увы, пока «в зоне вылета»: ходят слухи, что от неё откажутся.

Судя по тому, как обстоят дела с эргономикой в кросс-купе, грядущий Duster, особенно на фоне актуального и даже на фоне Kaptur, сможет предложить действительно новый уровень комфорта. В нём не сильно, но всё же просторнее, более правильная и не компромиссная эргономика. Кроме того, у нас вполне чётко сформировалась аудитория, для которой старая модель уже неприемлема, а Arkana слишком вызывающая.

Так что рано завидовать последователям великого Ганди: им пока даже Arkana не предлагают. Тут у России эксклюзив. Но может быть, российскому офису Renault не мешало бы перенять опыт коллег из Индии? Пока главная новинка проходит доводку, можно воспользоваться индийскими штампами и хоть как-то освежить актуальный Duster, ведь именно он до сих пор — двигатель продаж Renault в сегменте SUV.

Текст: Евгений Липовицкий

Фото: Renault Global