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Дилер-клуб   19 июля 2019   

Открытие нового дилерского центра Mitsubishi INCHCAPE – раскрасьте свой понедельник 

Понедельник – день тяжелый. Нет, понедельник – день веселый! 

22 июля 2019 года компания INCHCAPE приглашает на открытие нового дилерского центра  Mitsubishi Motors и на презентацию нового пикапа Mitsubishi L200. 

Понедельник обещает удивить: 

  • специальными условиями на приобретение и обслуживание автомобилей; 
  • музыкальным гостем и танцевальным коллективом; 
  • фотозоной с техникой комбинированной съемки (буллет-тайм);  
  • мастер-классом по росписи футболок; 
  • тест-драйвом; 
  • росписью и декорированием машинок из фанеры с нанесением гравировки; 
  • фуршетом; 
  • викторинами; 
  • розыгрышами призов от дилерского центра INCHCAPE и партнеров мероприятия компании «Балтийский лизинг» и СПАО «Ингосстрах». 

А самое главное, вы познакомитесь с новым Mitsubishi L200. На тест-драйве проверите все его внедорожные качества, улучшенную систему полного привода и оцените его комфорт и управляемость. 

INCHCAPE – официальный дилер Mitsubishi в Москве, который предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in. 

 

Мы ждем Вас 22 июля в 18:30 в дилерском центре  Mitsubishi INCHCAPE  по адресу: 


МО, 29км МКАД, вл.1 (внешняя сторона) 

 

Mitsubishi INCHCAPE 

Официальный дилер Mitsubishi Motors 

+7 495 407 0264 

 


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