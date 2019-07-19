Открытие нового дилерского центра Mitsubishi INCHCAPE – раскрасьте свой понедельник 

Понедельник – день тяжелый. Нет, понедельник – день веселый!
22 июля 2019 года компания INCHCAPE приглашает на открытие нового дилерского центра Mitsubishi Motors и на презентацию нового пикапа Mitsubishi L200.
Понедельник обещает удивить:
- специальными условиями на приобретение и обслуживание автомобилей;
- музыкальным гостем и танцевальным коллективом;
- фотозоной с техникой комбинированной съемки (буллет-тайм);
- мастер-классом по росписи футболок;
- тест-драйвом;
- росписью и декорированием машинок из фанеры с нанесением гравировки;
- фуршетом;
- викторинами;
- розыгрышами призов от дилерского центра INCHCAPE и партнеров мероприятия компании – «Балтийский лизинг» и СПАО «Ингосстрах».
А самое главное, вы познакомитесь с новым Mitsubishi L200. На тест-драйве проверите все его внедорожные качества, улучшенную систему полного привода и оцените его комфорт и управляемость.
INCHCAPE – официальный дилер Mitsubishi в Москве, который предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.
Мы ждем Вас 22 июля в 18:30 в дилерском центре Mitsubishi INCHCAPE по адресу:
МО, 29км МКАД, вл.1 (внешняя сторона)
Mitsubishi INCHCAPE
Официальный дилер Mitsubishi Motors
+7 495 407 0264