Реальный УАЗ по реальной цене 

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Станьте обладателем нового УАЗ по ЦЕНЕ от 556 023 руб.:
- УАЗ Патриот от 631 750 руб.
- УАЗ Пикап от 659 181 руб.
- УАЗ Хантер от 687 000 руб.
- УАЗ Профи от 612 413 руб.
- Коммерческий ряд от 556 023 руб.
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Выбирайте ближайший к вам дилерский центр:
ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)
ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00