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Дилер-клуб   20 июля 2019   

Реальный УАЗ по реальной цене 

Давно мечтали об автомобиле повышенной проходимости? Предлагаем этим летом осуществить свою мечту, и никакая звездочка не помешает! 

Только в июле ТЕХИНКОМ предоставляет вам реальные цены на УАЗ. Вас будет ждать настоящая скидка и ничего под звездочкой.* 

Станьте обладателем нового УАЗ по ЦЕНЕ от 556 023 руб.: 

  • УАЗ Патриот от 631 750 руб. 
  • УАЗ Пикап от 659 181 руб. 
  • УАЗ Хантер от 687 000 руб. 
  • УАЗ Профи от 612 413 руб. 
  • Коммерческий ряд  от 556 023 руб. 

 

Звоните прямо сейчас +7 (495) 778-98-60 

Наша дружная команда будет рада знакомству с вами! 

 


 

Выбирайте ближайший к вам дилерский центр: 

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3) 

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8) 

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00 

 


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