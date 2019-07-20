Реальный УАЗ по реальной цене 

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Станьте обладателем нового УАЗ по ЦЕНЕ от 556 023 руб.:

УАЗ Патриот от 631 750 руб .

УАЗ Пикап от 659 181 руб .

УАЗ Хантер от 687 000 руб .

УАЗ Профи от 612 413 руб .

Коммерческий ряд от 556 023 руб .

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ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00