«Клуб 4х4» приглашает всех на «Былинный берег!»

Уже через неделю, 26-27 и 28 июля, состоится фестиваль живой истории «Былинный берег» . Фестиваль посвящен истории и быту России и соседних государств IX-XI веков и проходит на берегу Волги, во одном из красивейших мест Московской области. «Клуб 4х4» предлагает всем желающим отправиться во внедорожный рейд на фестиваль и получить истинное удовольствие от специально подготовленных трасс и активностей на маршруте и по его окончании. Для нас не важно, в какой степени подготовлен ваш автомобиль, ведь маршруты проложены оптимально как для «боевых», так и для стандартных внедорожников. По пути нас ждут захватывающие пейзажи, достопримечательности, приятное общение и, наконец, полное погружение в историю нашей страны, на «Былинном берегу».

На маршруте «Клуб 4х4» обеспечивает:

Информационное сопровождение.

Организацию следования группы по маршруту.

Радиосвязь в колонне.

Специально подготовленный внедорожник Клуба для технической поддержки или эвакуации.

Краткие экскурсии в местах остановок.





А главное — настоящий джипперский шашлык, по нашему специальному рецепту и массу положительных эмоций!

Приезжайте с семьёй, зовите знакомых. Будет интересно!

Подробнее о Фестивале здесь , а самая полная информация о Рейде — на сайте «Клуба 4х4»