  • Сегодня: Пятница, Июль 19, 2019
 

 
События   19 июля 2019   

«Клуб 4х4» приглашает всех на «Былинный берег!»

Уже через неделю, 26-27 и 28 июля, состоится фестиваль живой истории «Былинный берег». Фестиваль посвящен истории и быту России и соседних государств IX-XI веков и проходит на берегу Волги, во одном из красивейших мест Московской области. «Клуб 4х4» предлагает всем желающим отправиться во внедорожный рейд на фестиваль и получить истинное удовольствие от специально подготовленных трасс и активностей на маршруте и по его окончании. Для нас не важно, в какой степени подготовлен ваш автомобиль, ведь маршруты проложены оптимально как для «боевых», так и для стандартных внедорожников. По пути нас ждут захватывающие пейзажи, достопримечательности, приятное общение и, наконец, полное погружение в историю нашей страны, на «Былинном берегу».

На маршруте «Клуб 4х4» обеспечивает:

Информационное сопровождение.
Организацию следования группы по маршруту.
Радиосвязь в колонне.
Специально подготовленный внедорожник Клуба для технической поддержки или эвакуации.
Краткие экскурсии в местах остановок.


А главное — настоящий джипперский шашлык, по нашему специальному рецепту и массу положительных эмоций!

Приезжайте с семьёй, зовите знакомых. Будет интересно!

Подробнее о Фестивале здесь, а самая полная информация о Рейде — на сайте «Клуба 4х4»


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу