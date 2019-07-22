Зачем «Сталкера» вывели из анабиоза?

Девяностые годы – очень важный период в жизни нашего общества, да и всей страны. В те годы мы ещё оптимистично смотрели в будущее и думали, что всё возможно. Тут и там возникали новые проекты, новые виды бизнеса, народ наконец-то поверил, что может зарабатывать сам для себя, если будет производить качественный и интересный продукт.

Сейчас всё иначе. Инвесторы пьют валидол при каждом отчёте о нефтяных котировках, автопром зажат жесткими правилами промсборки, спрос почти на все виды потребительских товаров, в том числе и автомобили, либо стагнирует, либо снижается. Мы перестали покупать, что нам хочется, ибо вынуждены тратиться только на то, без чего не можем прожить. Чувствуете разницу?

Эпоху становления ельцинско-путинской России мы упомянули не случайно. Одна из самых обсуждаемых новостей в сети – появление в продаже у дилеров некоего загадочного внедорожника «Лада Сталкер». Вот сейчас уже можно ехать и оплачивать. Уже и цену объявили – 1 233 000 рублей. И вот ведь ситуация: почти все, кто пишет новости, в спешке забыли упомянуть, что этот мелкосерийный аппарат к «Ладе» имеет отношение весьма опосредованное.

Мнообещающее начало

Анонсировали этот проект ещё в 2003 году. Автор, идеолог и главный конструктор «Сталкера», Павел Попов, вынашивал идею производства этого автомобиля аж с 90-х годов. Но тогда, по разным причинам, менялись площадки, поставщики, агрегатная база. И вот экзотический аппарат, выглядящий как результат скрещивания Suzuki Jimny, Mercedes G-класса, Citroen Mehari и детского электробагги, действительно появился в готовом виде. Производство, по имеющейся у нас информации, налажено на тольяттинском предприятии «Апал» — они широко известны в узких кругах, как изготовители пластика всех мастей и одни из крупнейших поставщиков ВАЗа.

Конструкция простая и надёжная: композитные панели кузова навешаны на пространственный каркас из стальных труб. При всей кажущейся ажурности этого сооружения стоит особо отметить: да, о прохождении тестов пассивной безопасности по правилам EuroNCAP тут речи быть не может, но сертификационные испытания «Сталкер» прошёл. Кузовные панели не раскрошились, а силовая клетка позволила надеяться на вполне приличные шансы на выживание. Но есть нюанс. Краш-тесты проводились по нормам 2006 года: машину разбили о бетонный куб со 100-процентным перекрытием на скорости 50 км/ч. Сейчас нормы для серийных машин предусматривают успешное прохождение фронтального удара о 50-процентное деформируемое перекрытие уже на 56 км/ч. А скоро власти грозятся ввести «национальные нормы пассивной безопасности»: за образец возьмут всё тот же EuroNCAP — там «бьют» на 64 км/ч о сминаемое перекрытие в 40%. Как подобные испытания мог бы пройти «Сталкер» — загадка.

За время, прошедшее от идеи до мелкосерийного выпуска, машину постоянно дорабатывали. В первых прототипах использовали агрегаты вазовской «классики», а в начале нынешнего десятилетия был даже изготовлен и сертифицирован вариант на базе дизельной версии Dacia Duster! Тогда разработкой Попова заинтересовались немцы и хотели производить и продавать внедорожник в Европе. Но, что характерно, не срослось. Теперь «Сталкер» окончательно определился с «корнями»: товарный вариант базируется на шасси «Лады 4х4», то есть имеется полный привод, «нивовские» блокировки с двухступенчатой «раздаткой» и вполне приличный клиренс.





А лучше ли поздно?

С одной стороны, сам факт, что идейный вдохновитель «Сталкера» таки довёл своё детище до товарного вида, не может не радовать. С другой стороны… уже слишком поздно. В любом случае, сертификат ОТТС, выданный машине много лет назад, подразумевал мелкосерийное производство. На данный момент объявлено, что будет выпущено 150 автомобилей. И мизерный тираж – пожалуй, главное, и, увы, единственное маркетинговое преимущество «Сталкера» на рынке.

Машина получилась специфическая. Пластиковый кузов, по идее, должен быть легким. Но заявленная снаряженная масса в 1100 кг всего на 150 кг меньше, чем у «Лады 4×4». То есть, едва ли «Сталкер» будет ощутимо динамичнее «донора». На бездорожье «дохлого» мотора от «Нивы» мощностью 83 л.с. для серьёзных маршрутов явно недостаточно.

У «новинки» нет ни антиблокировочной системы, ни курсовой стабилизации, ни подушек безопасности. Только трёхточечные ремни и заверения производителя. А ведь наш народ уже избаловали хоть и дешёвыми, но всё же современными иномарками, в которых всё это есть. И за 1,2 млн рублей можно подобрать пару десятков вариантов как среди новых машин, так и на вторичном рынке. Так что даже 150 экземпляров – очень оптимистичный тираж. Пожалуй, поговорка «лучше поздно, чем никогда», в этот раз не подойдёт.

Лучше вовремя.

Текст: Евгений Липовицкий