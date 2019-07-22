Outlander для большой семьи. Объявлены цены

Компания ООО “ММС Рус”, дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, официально объявляет цены на обновленный Mitsubishi Outlander с семью местами. Продажи семейного кроссовера в новой комплектации стартуют в августе.

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил долгожданный третий ряд сидений. 7-местный кроссовер сохранил свои внешние габариты, так как производится на базе стандартной 5-местной модели, но благодаря продуманной эргономике стал еще более вместительным.

Mitsubishi Outlander с третьим рядом сидений, производится на заводе в Калуге и будет доступен в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD.

Второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон для удобства посадки и высадки пассажиров с третьего ряда. При необходимости можно сложить сидения третьего ряда в один прием и таким образом увеличить багажник до 502 л. Для большего удобства в 7-местной версии есть органайзер под полом багажника объемом 17 л. А для комфорта задних пассажиров спинки третьего ряда регулируются по углу наклона в двух положениях, а так же предусмотрены специальные места хранения. Всего в новых комплектациях стали возможны 16 вариантов трансформаций салона.





Разница в цене между 5 и 7-местными салонами в одинаковых комплектациях составит 50 000 рублей.