  • Сегодня: Понедельник, Июль 22, 2019
 

 
Новости   22 июля 2019   

Outlander для большой семьи. Объявлены цены

 

Компания ООО “ММС Рус”, дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, официально объявляет цены на обновленный Mitsubishi Outlander с семью местами. Продажи семейного кроссовера в новой комплектации стартуют в августе.

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил долгожданный третий ряд сидений. 7-местный кроссовер сохранил свои внешние габариты, так как производится на базе стандартной 5-местной модели, но благодаря продуманной эргономике стал еще более вместительным.

 

 

Mitsubishi Outlander с третьим рядом сидений, производится на заводе в Калуге и будет доступен в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD.

 

Второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон для удобства посадки и высадки пассажиров с третьего ряда. При необходимости можно сложить сидения третьего ряда в один прием и таким образом увеличить багажник до 502 л. Для большего удобства в 7-местной версии есть органайзер под полом багажника объемом 17 л. А для комфорта задних пассажиров спинки третьего ряда регулируются по углу наклона в двух положениях, а так же предусмотрены специальные места хранения. Всего в новых комплектациях стали возможны 16 вариантов трансформаций салона.

 


 

Разница в цене между 5 и 7-местными салонами в одинаковых комплектациях составит 50 000 рублей.

 

Комплектация

Цена* в рублях

Outlander 2.0 Intense+ 4WD (7s) CVT 2019  

2 073 000

Outlander 2.4 Ultimate 4WD (7s) CVT 2019  

2 369 000

Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу