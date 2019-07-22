Cплошное удовольствие! Toyota RAV4 в Тойота Центр Волгоградский 

Современный, надежный, стремительный – всё это Toyota RAV4. Его оснащение, внедорожные возможности и просторный салон обеспечат Вам свободу и гибкость в выборе направлений.

Каждое путешествие на Toyota RAV4 — сплошное удовольствие. Настройки подвески и улучшенная шумоизоляция гарантируют высочайший уровень комфорта на любом покрытии.

До 31 июля 2019 года Тойота Центр Волгоградский предлагает привлекательные условия кредитования для новых автомобилей Toyota RAV4.

Основные преимущества кредитной программы «RAV4 за 4%»:

Специальные условия кредитования со ставкой от 4% годовых .*

Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости автомобиля. *

Оформление по двум документам

Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14

Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский!





Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4

www.toyota-volgogradskiy.ru

*Процентная ставка указана по кредитной программе «RAV4 за 4». Условия кредитной программы «RAV4 за 4»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) 12 мес. , ставка 4% годовых. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Обязательная передача автомобиля в залог АО «Тойота Банк» и обязательное страхование заложенного автомобиля по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 31.07.2019.

Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия АО «Тойота Банк». Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota RAV4 с 01.07.2019 по 31.07.2019.