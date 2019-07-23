Автономные бесперспективники

Занятная получается ситуация: главный автомобильный тренд последнего десятилетия — если не считать желания некоторых автогигантов посадить нас на раздутые до неприличия пылесосы на аккумуляторах – беспилотный транспорт. Все средства массовой информации трубят о всё новых и новых стартапах, о ежедневных «прорывах» в технологиях… Обывателям буквально «вбивают» в мозги, что уже совсем скоро мы сможем сесть в машину и заняться своими делами, пока она сама нас отвезёт, куда надо.

Другая, уже не самая приятная тенденция последних лет – падение продаж новых автомобилей. Здесь Россия далеко не одинока: покупатель мельчает и редеет и в «насквозь автомобилизированной» Америке, и в до недавнего времени «всеядном» Китае, и во многих странах вечно загнивающей Европы… Падение спроса на машины – головная боль всех автопроизводителей. Они не на шутку обеспокоены тем, что… сами же создали себе проблемы со сбытом продукции.

Какой сайт или журнал не открой – везде новости про испытания невероятных технологий. Нейросети, фантастические датчики, вот это всё – потихоньку, по капельке, как в китайской пытке, капало на мозги потребителей. Им внушили, что актуальные образцы транспорта уже успели морально устареть. Современные самобеглые коляски не особенно-то и самобеглые: ими надо управлять, а это уже совсем скоро, по заявлениям самих же концернов, будет необязательно. Получается, сейчас мы будто в некоем безвременье. Старые, неавтономные автомобили уже не интересны, а до массового избавления человечества от руля ещё, как до Луны. А поколение «Пепси» если и озадачивается получением «прав», то лишь для возможности пользоваться каршерингом.

Прогнозы «специалистов» о том, когда же водители окончательно превратятся в пассажиров, пока крайне туманны. Кто-то говорит, что уже к 2025 году (а это, на минуточку, совсем скоро) беспилотники получат массовое распространение, а кто-то аккуратно оттягивает светлое автономное будущее лет на десять-пятнадцать.

Если реально смотреть на вещи, то… Нам с вами массовый отказ от шофёрских привычек не грозит ещё лет двадцать просто потому, что у нас нет и в обозримом будущем не предвидится развитой инфраструктуры, которая позволит запустить беспилотники хоть немного дальше МКАДа. У нас просто мало нормальных, освещённых, ровных дорог. И если кабмин вдруг озаботится этой проблемой (сюжет для очередной антиутопии готов!) и начнёт усиленно достраивать и дорабатывать дорожную сеть в стране, то и за тридцать лет непрерывной работы все трассы и направления не сделают пригодными для нормальной работы беспилотников.

Чисто теоретически, технологии уже позволяют автомобилям ездить самим, вообще без помощи водителя. Кремниевый «мозг» беспилотника получает данные с камер, сенсоров, радаров, ориентируется по разметке, контролирует расстояние до соседних автомобилей… Но, по большому счету, автоматика ведет автомобиль, как бы, наощупь – она не может предвидеть дорожную обстановку. В конце концов, никакой суперкомпьютер не может видеть хотя бы на 100 метров вперёд – а банальный водитель из кожи и мяса обязательно смотрит вдаль. Конечно, речь идёт о нормальном человеке, который привык наблюдать и анализировать. Освещенность, состояние дорожного полотна, скорость соседей по потоку, видимость, погодные условия, степень износа узлов… Слишком много переменных и мало чёткой логики. Люди управляют автомобилями во многом интуитивно – ни один суперкомпьютер так не сможет ещё долго.





Чтобы учитывать тот же набор факторов, который обрабатывает человеческий мозг, пока его носитель крутит «баранку», компьютер должен обладать невероятной мощностью и способностью к обучению. То есть, необходим полноценный искусственный интеллект. А его пока не изобрели. Или от нас это скрывают настолько тщательно, что в ближайшие десятилетия точно не сообщат. Так что беспилотники если и появятся, то на некоторых специально подготовленных участках, и возить они, скорее всего, будут грузы, а не людей. Почему мы так решили? На данный момент ни одной технологии безоговорочно не доверяют нести всю ответственность за сохранность человека. Проще говоря, любая электроника может дать сбой. В случае с беспилотником любая неполадка может стать фатальной.

В ближайшие лет десять даже самые «продвинутые» автомобили если и смогут брать управление на себя, совсем без контроля человека не обойдутся. Соблюдением дистанции и контролем полосы в наши дни уже не удивишь. Через пару-тройку лет многие автомобили научатся ползти от парковки до подъезда, но владелец таки сам должен будет сесть за руль и повести машину привычным способом хотя бы до участка дороги, где создана вся инфраструктура.

Нам с вами пора прекращать витать в облаках и ждать, пока «оно само наладится». Никогда ещё автомобили не были так комфортны и безопасны, как сейчас. К тому же, водить — это просто здорово. В день, когда искусственный интеллект возьмёт на себя все 100% функций управления автомобилем, человечество перестанет быть главным на этой планете.

Текст: Евгений Липовицкий