Экспресс-сервис в Ауди Центре Север

Ауди Центр Север заботится об экономии вашего времени и предлагает воспользоваться услугой экспресс-сервиса за 65 минут. *

Экспресс-сервис включает:

замену масла;

замену передних колодок;

замену задних колодок.

Воспользуйтесь услугой без предварительной записи на сервис.

Подробности и стоимость экспресс-сервиса для вашего Audi уточняйте по телефону: +7 (495) 785 27 27

Ауди Центр Север





Официальный дилер Audi

Ленинградское шоссе, д. 63Б

www.audi-sever.ru

*Указано время, требуемое для проведения работ, без учета мойки автомобиля и оформления документов.