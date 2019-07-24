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Дилер-клуб   24 июля 2019   

Экспресс-сервис в Ауди Центре Север

Ауди Центр Север заботится об экономии вашего времени и предлагает воспользоваться услугой экспресс-сервиса за 65 минут. * 

 

Экспресс-сервис включает: 

  • замену масла; 
  • замену передних колодок; 
  • замену задних колодок. 

 

Воспользуйтесь услугой без предварительной записи на сервис. 

 

Подробности и стоимость экспресс-сервиса для вашего Audi уточняйте по телефону: +7 (495) 785 27 27 

 

Ауди Центр Север 


Официальный дилер Audi 

Ленинградское шоссе, д. 63Б 

www.audi-sever.ru 

 

 

*Указано время, требуемое для проведения работ, без учета мойки автомобиля и оформления документов. 

 


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