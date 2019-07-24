Экспресс-сервис в Ауди Центре Север

Ауди Центр Север заботится об экономии вашего времени и предлагает воспользоваться услугой экспресс-сервиса за 65 минут. *
Экспресс-сервис включает:
- замену масла;
- замену передних колодок;
- замену задних колодок.
Воспользуйтесь услугой без предварительной записи на сервис.
Подробности и стоимость экспресс-сервиса для вашего Audi уточняйте по телефону: +7 (495) 785 27 27
Ауди Центр Север
Официальный дилер Audi
Ленинградское шоссе, д. 63Б
*Указано время, требуемое для проведения работ, без учета мойки автомобиля и оформления документов.