Впервые в АГАЛАТ! Идём на снижение! 

Ещё более потрясающий дизайн, ещё больше инновационных технологий и продвинутых опций выводят Новый KIA Sportage на пик формы! Этот потрясающий кроссовер станет вашим проводником в новый мир, полный открытий и приключений.

Только до 31 июля 2019 KIA Sportage в комплектации Luxe Blue Flame с двигателем 2.4, 184 л.с., ждет вас в дилерском центре АГАЛАТ на жарких летних условиях:

Старая цена 1 854 900 руб.

Новая цена 1 474 900 руб.*

Узнать подробности предложения вы можете по номеру телефона: +7 495 032 5494





АГАЛАТ

Официальный дилер KIA

МО, г. Мытищи, 9-ый Ленинский пер., д. 11

г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 18

www.agalat.ru

*Выгода действует только на автомобиль KIA Sportage, в комплектации Luxe Blue Flame VIN XWEPH81CDK0002103. Цена указана с учетом бонуса за Трейд-ин, кредит и дополнительной выгоды от автосалона.