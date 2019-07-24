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Дилер-клуб   24 июля 2019   

Впервые в АГАЛАТ! Идём на снижение! 

Ещё более потрясающий дизайн, ещё больше инновационных технологий и продвинутых опций выводят Новый KIA Sportage на пик формы! Этот потрясающий кроссовер станет вашим проводником в новый мир, полный открытий и приключений. 

 

Только до 31 июля 2019 KIA Sportage в комплектации Luxe Blue Flame с двигателем 2.4, 184 л.с., ждет вас в дилерском центре АГАЛАТ на жарких летних условиях: 

Старая цена 1 854 900 руб. 

Новая цена 1 474 900 руб.* 

 

Узнать подробности предложения вы можете по номеру телефона: +7 495 032 5494 

 

 


АГАЛАТ 

Официальный дилер KIA 

МО, г. Мытищи, 9-ый Ленинский пер., д. 11 

г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 18 

www.agalat.ru 

 

 

*Выгода действует только на автомобиль KIA Sportage, в комплектации Luxe Blue Flame VIN XWEPH81CDK0002103. Цена указана с учетом бонуса за Трейд-ин, кредит и дополнительной выгоды от автосалона. 


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