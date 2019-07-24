Маршрут построен: выбираем медиацентр для автомобиля

Ещё лет десять назад навигация и продвинутая мультимедийная система были атрибутами самых дорогих моделей. В наши дни не каждый водитель готов выехать из двора без подсказки компьютера. Глупость и ограниченность здесь ни при чём – современные навигационные программы могут подсказать более выгодный и быстрый маршрут, так что ознакомиться с дорожной ситуацией в городе заранее – очень даже правильный ход.

Прогресс программного обеспечения обернулся настоящим кошмаром для крупных автопроизводителей: их навигационные комплексы больше никому не нужны. Фирменные системы при построении маршрута не учитывают «пробки», а если такая возможность и предусмотрена, то это либо древний RDS-сервис, практически бесполезный в условиях крупного города, либо для этого нужно сначала обеспечить соединение по Wi-Fi или с помощью шнура с USB-коннектором. Встраивать в автомобили автономные точки доступа в Интернет пока мало кто решается, хотя все возможности для этого есть. Беда в том, что даже если магнитола может «подцепить» доступ в сеть со смартфона, для этого нужно нажимать много кнопок и в машине, и в телефоне. Это не всегда удобно. И да, многие пользователи настолько ленивы, что необходимость «программировать» маршрут заранее с «плясками» вокруг соединения может их если не отпугнуть, то, как минимум, озадачить.

Компромиссное решение – использовать в автомобиле смартфон, установив его в специальный держатель. Их в продаже миллион: магнитные и подвижные, постоянные и легкосъёмные, со встроенной беспроводной зарядкой и без таковой… Вспомните интерьеры всех современных такси: в каждом автомобиле к стеклу прицеплен или телефон, или планшет. В принципе, многим такого решения достаточно: сел в машину, вставил телефон в держатель – можно ехать.

Но есть и перфекционисты, которым не нравятся чужеродные элементы, портящие вид интерьера. Логика абсолютно понятна: дизайнеры и эргономисты не зря компоновали расположение тех или иных дисплеев, кнопок и регуляторов. Лишние приспособления могут отвлекать от управления, отклеиваться, отваливаться, скрипеть и просто портить вид аккуратного салона. И потом, куча проводов на самом видном месте – это не эстетично.

Для таких «дотошных» придумали мультимедийные установки, произведённые сторонними компаниями. Чаще всего они используют в качестве интерфейса знакомую многим операционную систему Android в сочетании с так называемыми «оболочками» — программами, облегчающими доступ к наиболее востребованным функциям.

Подобные медиа-комбайны существуют уже не первый год, но по-настоящему доступными они стали именно сейчас. За 5-6 тысяч рублей вполне можно приобрести устройство, подходящее именно для вашего автомобиля. Есть «магнитолы» под стандарт 1DIN, есть 2DIN, с неподвижными экранами и на шарнирах, так что владелец может менять положение экрана, например, чтобы экран не бликовал на солнце. Типичная диагональ дисплея – 7 дюймов. Но есть и куда более крупные образцы – так, для многих моделей автомобилей предлагаются «комбайны» с вертикальным тач-скрином в 10 или даже 15 дюймов.

Да, для полноценной работы им потребуется подключение к Интернет через так называемый «свисток» — USB-модем с SIM-картой, который, как правило, прячут в бардачке. Но прежде, чем бежать на всем известную китайскую онлайн-барахолку, неплохо бы запомнить пару моментов, на которые лучше обратить внимание при выборе медиа-центра для своего автомобиля. Во-первых, ищите машнитолу с дисплеем на IPS-матрице. Она лучше, чем TFT, передаёт цвета и не выгорает при смене угла зрения. Увы, экранов на базе технологии OLED пока не предлагают, но это и хорошо: IPS вполне прилично справляется со своими обязанностями.





Во-вторых, при выборе модели среди сотен вариантов лучше почитайте отзывы. Многие дешевые устройства склонны к перегреву, а вследствие этого – к частым перезагрузкам.

Далее — Если в системе установлены последние версии «операционки» Android – от седьмой и выше – лучше раскошелиться на 2 гигабайта оперативной памяти. От этого зависит, как быстро интерфейс будет реагировать на нажатия, как будут загружаться карты и так далее. Нервы у всех нас не железные, так что ради беспроблемной работы хотя бы в течение пары лет советуем иметь запас производительности «железа».

Ну а для тех, кто не любит китайскую электронику, наш родной Яндекс предлагает свой медиа-комбайн, полностью заточенный под фирменные сервисы. Такие стоят в их каршеринговых машинах – и они правда удобны. Неплохо прорисованный интерфейс, любимый всеми Я.Навигатор, доступ к потоковой музыке, обычному FM-радио, вполне адекватный голосовой ассистент… Этим продуктом было бы приятно пользоваться, если не одно «но»: сотрудники Яндекса хотят за свои медиа-центры слишком много денег. Мало того, что универсальных моделей ещё не предлагается и список поддерживаемых моделей машин довольно скуден, так ещё и ценник выставлен аж в 30 тысяч рублей!

Это особенно мило, если сравнить функционал с тем, что предлагает нам всё та же всем известная китайская онлайн-площадка. Там за 30 тысяч можно заказать настоящий суперкомпьютер с шикарным дисплеем, который будет покрыт защитным стеклом вроде Gorilla Glass, система поддерживает интерфейсы Android Auto и даже Apple CarPlay, умеет «цеплять» кнопки на руле, ловить ТВ-сигнал в формате DVB-T, передавать музыку без проводов и потери качества (с кодеками вроде aptX) и много чего ещё… И совсем смешно становится, если вспомнить, что приятный и простой интерфейс Яндекс.Авто – это тоже, по сути, программа-оболочка для всё того де «Андроида»… В общем, хорошая попытка, Яндекс, но нет. Мы рекомендуем подождать, пока цены на отечественные медиакомплексы опустятся до конкурентоспособного уровня.

Текст: Евгений Липовицкий