BMW X6. Cоздан быть первым

Бескомпромиссный и не такой, как все. Новый BMW X6 — воплощение вызывающей самоуверенности. Она просматривается, прежде всего, в экстремально спортивном кузове и новом выразительном языке дизайна, воплощенном в максимальной эксклюзивности и фантастических технологиях, отраженных во впечатляющей решетке радиатора BMW Iconic Glow. Все свидетельствует об абсолютном превосходстве, которое новый BMW X6 естественным образом демонстрирует в каждой поездке благодаря мощному двигателю, точно настроенной подвеске и дополнительным функциям, таким как пакет xOffroad. Узнайте о новом способе превзойти ожидания, испытав новый BMW X6.

Чтобы выделиться из толпы, новому BMW X6 можно даже не начинать движение. Он делает это, стоя на месте: благодаря впечатляющим пропорциям и выразительному дизайну в сочетании с внешним дизайном BMW Individual Shadow Line в глянцевом исполнении.

Все выдает в нем лидера: высокая производительность 8-цилиндрового бензинового двигателя мощностью 530 л.с., исключительная точность адаптивной подвески M Professional или идеальное сочетание адаптивной пневматической подвески передней и задней осей и пакета xOffroad превращают новый BMW X6 в идеального первопроходца на любой поверхности.

Технологии, используемые в новом BMW X6, не отстают от его спортивных характеристик. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на инновационные лазерные фары BMW Laser Light с внутренними элементами X-образной формы, которые заостряют внимание на мощной передней части кузова. После того как Вы откроете дверь — легко и удобно с помощью функции ключа Digital Key на смартфоне или ключ карты, — в Вашем распоряжении окажутся последние новинки в области коммуникации и развлечений. Установите кружку с напитком в термоподстаканник с функцией регулирования температуры, который будет сохранять его горячим или холодным по одному нажатию кнопки, наслаждайтесь несравненным объемным звучанием аудиосистемы Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound и планируйте места назначения, используя инновационную концепцию управления операционной системы BMW 7.0. Во время поездки системы помощи водителю BMW последнего поколения сделают все возможное, чтобы Вы прибыли в пункт назначения не только с максимальным комфортом, но и в полной безопасности. Здесь технологии сочетаются со стремлением к действию.

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РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique

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