О, свет ноздрей твоих… BMW X6 против Audi Q3 Sportback

Когда в 2008 году BMW начала продажи экзотического, на тот момент, X6, мы еще не представляли, чем это обернётся для человечества. Баварцы открыли «ящик Пандоры»: слегка видоизменили X5 и назвали своё творение Sports Activity Coupe. Это мы то с вами понимаем, что на самом деле речь идёт об огромном лифтбэке с чуть более солидным клиренсом и полным приводом, а для рядовых покупателей открылся таинственный и манящий мир кросс-купе.

За динамичной внешностью многие новоиспеченные владельцы не сразу разглядели некоторые проблемы, которые вылезли уже в ходе ежедневной эксплуатации: низкий потолок, создававший неудобства задним пассажирам и скверную обзорность. Но маркетологи BMW преподносили X6, как прорыв в дизайне и технологиях, поэтому модель быстро набрала не меньшую популярность, чем X5. Разделение покупателей было примерно такое: семейные выбирали классический X5, а чуть более молодые и не отягощенные бытовыми неурядицами смотрели в сторону «купе».

Сейчас X6 для BMW – одна из ключевых моделей. И в новом поколении, представленном только что, немцы попытались выделить дизайнерские элементы, дабы сильнее дистанцировать новинку от «обычных» кроссоверов. Главная стилистическая находка — решетка радиатора, которая в последних моделях BMW выросла уже до каких-то совершенно неразумных масштабов. В новом X6 она мало того, что большая, так ещё и подсвечивается в темноте. Казалось бы, что тут особенного? Просто ещё одна «фишка», народу понравится, подражатели не заставят себя ждать… Но в этом кроется одна из фундаментальных проблем современного автопрома: дизайнерам всё труднее выдумывать что-то действительно новое, поэтому приходится отвлекать внимание «новым прочтением» привычных элементов. Вспомните интерьер любого свежего BMW последних лет – везде диодные линии. Вроде бы нарядно, но в темноте отвлекает от дороги. Да и днём от них никакого толку, а на конечную стоимость автомобиля они таки влияют заметно.

На данный момент линейка кросс-купе BMW состоит из мелкого X2, среднего X4 и солидного X6. И вроде бы, покупатели есть, модели производят, все довольны. Но конкуренты не дремлют. И на днях у X4, например, появился очень опасный соперник в лице, вернее, кузове Audi Q3 Sportback. Казалось бы, причём тут это? Машины совершенно разных классов, рассчитаны на разную аудиторию… Объясним в два этапа.

Во-первых, прямой конкурент BMW X6 – это Audi Q8, его уже обмусолили со всех сторон. Красив, прогрессивен. Но он немного иначе скроен. У Q8 нет окошек позади задних дверей – это визуально укорачивает кузов и придаёт ему больше монументальности. Посему более логично воспринимать Q8 не как купе на базе Q7, а как самостоятельную модель.

Audi Q3 Sportback конечно мельче и доступнее даже базовой версии X6. Он должен подпортить продажи X4, который в актуальной инкарнации внешне, что уж ходить вокруг да около, не очень-то изящен. Сопоставить X6 и Q3 Sportback мы решили исключительно из-за разного подхода к дизайну. Пока обладатели BMW шерстят интернет в поисках комплектов для подсветки решетки радиатора для своих моделей, в Audi пошли куда более сложным путём. Они взяли обычный Q3 и несколькими штрихами сделали один из красивейших кузовов на рынке.





Поясная выштамповка чуть ниже, оконная линия чуть уже, задний свес слегка длиннее… И всё. Итог впечатляет. Не надо долго объяснять: просто посмотрите на фото. Это лучшее на данный момент воплощение «новой школы» дизайна марки. Пожалуй, это первый Audi за последние лет 15, постер с которым хочется повесить на стенку. Или, следуя трендам, фото которого можно и нужно ставить на планшеты и ноутбуки в качестве «обоев» рабочего стола.

Оба «купе» поступят в продажу в России через полгода. Оба наверняка будут пользоваться стабильным спросом – по крайней мере, к этому есть все предпосылки. Но Q3 Sportback выглядит более привлекательно с точки зрения соотношения «цена/качество» просто за счет того, что должен стать ощутимо доступнее. И это – тот редкий случай, когда абсолютно искусственно выведенный «метис» получился настолько гармоничным, что имеет все шансы затмить оригинальный Q3, не говоря уж об прямых конкурентах BMW X4 и Mercedes GLC Coupe. Ещё один приятный момент: в базе Q3 Sportback оснащён 150-сильным мотором и передним приводом, то есть, начальная версия будет ощутимо доступнее конкурентов, которые у нас продаются исключительно в полноприводных модификациях. Заявлена и 180-сильная версия с полным приводом. Коробки передач – исключительно «роботы» S-tronic с двойным сцеплением.

Так что на рынке появятся два интересных кросс-купе, одно с подсветкой решетки радиатора. А второму подобные хитрости не нужны, оно и без дополнительных светодиодов шикарно выглядит.

Текст: Евгений Липовицкий