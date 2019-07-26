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Дилер-клуб   26 июля 2019   

У вас день рождения? Мы приготовили подарки! 

У вас скоро день рождения или только отпраздновали? А может – прямо сегодня? В дилерских центрах INFINITI и NISSAN Автоцентра на Таганке и в Люблино вы сможете получить комплимент по случаю вашего дня рождения. 

 

Мы подарим вам 2 500 рублей на сервисное или техническое обслуживание в течение 30 дней от даты вашего рождения. 

 

Для того чтобы воспользоваться комплиментом, достаточно сказать мастеру-приемщику о том, что у вас был День рождения и подтвердить это документально (водительское удостоверение или паспорт). 

 

Обращаем ваше внимание на следующие условия: 

  • подарок может получить только владелец автомобиля, что должно быть подтверждено свидетельством о регистрации ТС; 
  • указанной суммой можно оплатить до 50% стоимости заказ-наряда; 
  • предложение распространяется только при проведении технического обслуживания и/или слесарного ремонта а/м; 
  • предложение недействительно при использовании запасных частей клиента; 
  • денежный эквивалент суммы не выдается; 
  • скидки по дисконтной карте и/или акциям при использовании комплимента не предоставляются; 
  • предложение действительно только для гарантийных автомобилей NISSAN и INFINITI*; 
  • данным предложением можно воспользоваться только 1 раз в течение указанного срока предоставления комплимента. 

 

У Вас скоро день рождения? Запланируйте визит на сервис>>> 

 

Подробную информацию о сервисном предложении уточняйте по телефону: + 7  495 154 14 77 


 

 

Автоцентр на Таганке и в Люблино 

Официальный дилер NISSAN 

Наши автоцентры: 

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7 

ул. Ставропольская, дом 41 

 

 

* Для автомобилей NISSAN стоимость нормо-часа 2 900 рублей, для автомобилей INFINITI стоимость нормо-часа 4 300 рублей. 


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