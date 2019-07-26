У вас день рождения? Мы приготовили подарки! 

У вас скоро день рождения или только отпраздновали? А может – прямо сегодня? В дилерских центрах INFINITI и NISSAN Автоцентра на Таганке и в Люблино вы сможете получить комплимент по случаю вашего дня рождения.

Мы подарим вам 2 500 рублей на сервисное или техническое обслуживание в течение 30 дней от даты вашего рождения.

Для того чтобы воспользоваться комплиментом, достаточно сказать мастеру-приемщику о том, что у вас был День рождения и подтвердить это документально (водительское удостоверение или паспорт).

Обращаем ваше внимание на следующие условия:

подарок может получить только владелец автомобиля, что должно быть подтверждено свидетельством о регистрации ТС;

указанной суммой можно оплатить до 50% стоимости заказ-наряда ;

предложение распространяется только при проведении технического обслуживан ия и /или слесарного ремонта а/м;

предложение недействительно при использовании запасных частей клиента;

денежный эквивалент суммы не выдается;

скидки по дисконтной карте и/или акциям при использовании комплимента не предоставляются;

предложение действительно только для гарантийных автомобилей NISSAN и INFINITI*;

данным предложением можно воспользоваться только 1 раз в течение указанного срока предоставления комплимента.

У Вас скоро день рождения? Запланируйте визит на сервис>>>

Подробную информацию о сервисном предложении уточняйте по телефону: + 7 495 154 14 77





Автоцентр на Таганке и в Люблино

Официальный дилер NISSAN

Наши автоцентры:

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7

ул. Ставропольская, дом 41

* Для автомобилей NISSAN стоимость нормо-часа 2 900 рублей, для автомобилей INFINITI стоимость нормо-часа 4 300 рублей.