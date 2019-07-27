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Дилер-клуб   27 июля 2019   

Особая привилегия для тех, кто планирует покупку Porsche Macan

Хотите, чтобы новый Porsche Macan стал Вашим? 

Мы знаем, что поможет Вам сделать решительный шаг навстречу ярким эмоциям. 

 

Порше Центр Москва готов усилить Вашу радость от покупки нового Porsche Macan особым предложением. 

Теперь при сдаче Вашего автомобиля в трейдин Вы получаете не только выгодные условия, но и дополнительный бонус:  

  • за автомобиль марки Porsche 200 000 рублей;  
  • за автомобили всех других марок 150 000 рублей. 

 

Приобретайте Porsche Macan в Порше Центр Москва с 1 июня до 31 июля 2019 года и воспользуйтесь дополнительными преимуществами.   

Получить индивидуальное предложение 

 


Все подробности программы узнавайте в отделе продаж. 

Звоните прямо сейчас. +7 (495) 241 59 61 
 
Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы приобрести новый Porsche именно здесь. 

 

Ждём Вас по адресу: 

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 

 

 


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